به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه تلفات بالای ارتش رژیم صهیونیستی در عملیات زمینی در غزه، رادیو اشغالگران اعلام کرد که در جریان درگیریهای امروز در باریکه، یک نظامی کشته و ۱۳ تن دیگر زخمی شدهاند که حال ۶ نظامی اسراییلی وخیم گزارش شده است.
شبکه خبری الجزیره گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد یک نظامی دیگر این رژیم در نبردهای نوار غزه کشته شده است.
از سوی دیگر، منابع عبری به نقل از ارتش صهیونیستی همچنین به زخمی شدن ۱۳ نظامی دیگر در جنوب غزه اعتراف و اعلام کرده که حال ۶ نفر از آنها وخیم است.
نظامی کشته شده گروهبان «دیوید ساسون» از نیروهای تیپ جبل است که در جنوب نوار غزه کشته شده است.
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده که بر اثر انفجار بمب در شهرک حمد در خان یونس این نظامی کشته شده و ۱۳ نفر دیگر زخمی
رسانههای صهیونیستی به نقل از منابع بیمارستانی در اراضی اشغالی گزارش دادند که در جریان نبردهای امروز در غزه، ۹ نظامی اسراییلی به بیمارستان «سوروکا» منتقل شدهاند که حال ۲ تن از آنان وخیم گزارش شده است.
منابع عبری از بیمارستان سوروکا گزارش دادند که هم اکنون ۴۲ نظامی ارتش این رژیم در بخشهای مختلف این بیمارستان در حال مداوا هستند که ۹ نظامی در وضعیت وخیم هستند.
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پیش از این نیز، هرتسی هالوی، رییس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در سخنانی با اشاره به شرایط دشوار نظامیان ارتش در مصاف با گروههای مقاومت فلسطینی در غزه اذعان کرد که تلفات سختی ارتش در غزه متحمل شده است.
شبکه خبری الجزیره گزارش داد که هرتسی هالیوی، رییس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی در سخنانی اقرار کرد که بهای سنگینی را در این جنگ دادهایم و فرماندهان و مبارزان زیادی را از دست دادیم.
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