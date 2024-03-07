به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای رژیم صهیونیستی به چالشی که حزبالله لبنان از طریق شلیک گسترده موشکهای خود به سرزمینهای اشغالی به ویژه در منطقه کریات شمونا ایجاد کرده است، پرداختند.
«نیر دفوری» تحلیلگر مسائل نظامی در شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که پرتاب بیش از ۳۰ موشک از سوی حزبالله به سمت منطقه کریات شمونا نشان داد که حزب الله تنها به دنبال هدف گرفتن اسرائیلیها شامل شهرک نشینان و نظامیان نیست، بلکه میخواهد سامانه گنبد آهنین را به چالش بکشد.
دفوری ادامه داد که مقاومت در لبنان عمداً مجموعه زیادی از موشکها را به سمت سرزمینهای اشغالی شلیک میکند تا بتواند تعداد موشکهایی که از این سامانه ضد موشکی عبور میکند را افزایش دهد.
این تحلیلگر مسائل نظامی افزود در صورتی که تعداد زیادی از موشکها شلیک شود، رهگیری و هدف قرار دادن تمام آنها مشکل است، حزبالله همچنین به این ترتیب تلاش دارد مکان سامانههای گنبد آهنین را شناسایی کرده و آنها را هدف قرار دهد که این موضوع نیز باعث پیچیدهتر شدن فعالیتهای نیروی هوایی و دفاع هوایی میشود و ادامه رهگیری موشکها را با مشکل مواجه میکند و به این ترتیب امکان بازگشت اهالی به شمال اسرائیل مهیا نمیشود.
حزبالله لبنان سهشنبه گذشته در واکنش به تجاوزهای رژیم صهیونیستی به روستاهای جنوبی و منازل غیرنظامیان لبنانی که به شهادت تعدادی از این غیرنظامیان از جمله یک خانواده سه نفره در شهر حولا منجر شد، بیش از ۵۰ موشک را به سمت منطقه اصبع الجلیل شلیک کرد. در بیانیهای که حزب الله لبنان در این خصوص صادر کرد، آمده است که بیشتر این موشکها به اهداف مورد نظر خود اصابت کردهاند.
رژیم صهیونیستی در طول ۵ ماه اخیر اگر از حمایتهای گسترده آمریکا برخوردار نبود، به هیچ وجه نمیتوانست تجاوزهای خود در جبهه لبنان و غزه را ادامه دهد. در این رابطه روزنامه واشنگتن پست آمریکا در گزارشی اعلام کرد که واشنگتن از زمان آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر ۱۰۰ قرارداد محرمانه تسلیحاتی با اسرائیل به انجام رسانده است.
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