توقف تحرکات هوکشتاین/جنگ تمام عیار حزب الله با تل آویو در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، منابع صهیونیست اعلام کردند که عاموس هوکشتاین فرستاده آمریکا تحرکات خود برای میانجی گری میان رژیم صهیونیستی و لبنان را متوقف کرده است.

رسانه صهیونیستی کان اعلام کرد که هوکشتاین تلاشهای خود برای میانجی میان تل آویو و لبنان را پس از بن بست مذاکرات مربوط به جنگ غزه متوقف کرده است.

بر اساس این گزارش، هوکشتاین، تلاشهای خود را از سرنخواهد گرفت مگر اینکه آتش بس در غزه برقرار شود.

منابع صهیونیست گزارش دادند که هوکشتاین پاسخی از حزب الله درباره توقف جنگ در جبهه شمالی دریافت نکرده است.

این درحالی است که روزنامه لبنانی الاخبار به نقل از مقامات غربی نوشت که هوکشتاین معتقد نیست که جنگ در امتداد مرز اراضی اشغالی فلسطین و لبنان می‌تواند قبل از دستیابی به توافق برای آتش‌بس در غزه متوقف شود.

این روزنامه همچنین گزارش داد که آمریکایی‌ها فکر می‌کنند حل و فصل دیپلماتیک میان بیروت و تل‌آویو باید شامل راه‌حلی برای اختلافات مرزی، به‌ویژه برای مزارع شبعا و استقرار ارتش لبنان در جنوب باشد.

مقاومت اسلامی لبنان از هفتم اکتبر که عملیات فلسطینی طوفان الاقصی آغاز شد، در راستای حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و پشتیبانی از مقاومت جسور و در پاسخ به تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب لبنان، عملیات‌هایی را علیه پایگاه‌ها و تجمعات ارتش رژیم صهیونیستی در مرزهای لبنان و اراضی اشغالی انجام می‌دهد.

روز چهارشنبه یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به عاموس هوکشتاین، فرستاده ویژه آمریکا در منطقه مدعی شد که حملات ادامه‌دار حزب‌الله لبنان به پایگاه‌های این رژیم در منطقه شمال، تل‌آویو را به تصمیم در مورد اقدام نظامی در لبنان نزدیک می‌کند!