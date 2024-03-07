به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ افشین خواجهفرد رئیس سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه «ناوگان هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تعداد و تنوع بالگردها بزرگترین ناوگان بالگردی غرب آسیاست»، گفت: هوانیروز جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که دارای بالگردهای شرقی و غربی است. این بالگردها هرکدام موتورها ترانسمیشن و قطعات زیرمجموعهای متنوعی دارند و همه آنها حتی باوجود تحریمها عملیاتی نگه داشته شدهاند.
وی با اشاره به اینکه «بعد از گذشت چند دهه این ویژگیها به یک توانمندی منحصر به فرد تبدیل شده است»، در عین حال تاکید کرد: ناوگان شرقی - غربی هوانیروز باید با یک ناوگان بومی جایگزین شود و سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم اکنون در حال گذر از مرحله پشتیبانی، بروز رسانی و نوسازی و در حال حرکت به سمت تشکیل ناوگان بومی است.
سرتیپ خواجهفرد همچنین گفت: این ناوگان بومی با توجه به الگوهای ستاد کل نیروهای مسلح در حوزههای مختلف کاربری و مأموریتی فعلاً در دو نمونه بالگرد رزمی و بالگرد پشتیبانی در حال توسعه است.
*محمد نوروزی
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