استقرار نخستین رایزن سلامت ایران در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، در دیدار با هانی موسی بدرالعقابی، با بیان اینکه ارتباط بسیار نزدیکی بین مردم ایران و عراق وجود دارد، بر تشکیل کارگروه مشترک دو کشور در حوزه سلامت و گسترش همکاریهای فی مابین از طریق این کارگروه تاکید کرد.
وزیر بهداشت با بیان اینکه ارتباطات دو کشور ایران و عراق در همه زمینهها به خصوص در حوزه سلامت ارتقا یافته است، بر گسترش همکاریهای مشترک در حوزههای گردشگری سلامت، دارو، تجهیزات پزشکی، بهداشت و درمان تأکید کرد و افزود: «آمادگی داریم تجربیات بهداشتی خود از جمله در پوشش همگانی سلامت را با وزارت بهداشت عراق به اشتراک بگذاریم».
وی همچنین از استقرار نخستین رایزن سلامت جمهوری اسلامی ایران در سفارت ایران در بغداد طی ماههای آینده خبر داد و گفت: این موضوع به توسعه روابط دو کشور در حوزه گردشگری سلامت کمک خواهد کرد.
عین اللهی، تأسیس شعبه بینالمللی دانشگاه علوم پزشکی تهران در شهر مقدس کربلا با عنوان «دانشگاه سبطین» را تحقق برنامهای تاریخی در کشور عراق توصیف و اظهار امیدواری کرد که این اقدام الگویی برای کشورهای دیگر باشد.
وی همچنین حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را از دیگر زمینههای همکاری دو کشور خواند و از آمادگی کشورمان برای تولید مشترک دارو و تجهیزات پزشکی و نیز صادرات تولیدات مشترک دارویی به دیگر کشورها خبر داد.
وزیر بهداشت افزود: آمادگی داریم با وزارت بهداشت عراق، برنامهای مشترک در زمینه سلامت خانواده اجرا و این برنامه را به دنیا معرفی کنیم.
قائم مقام وزیر بهداشت عراق نیز در این دیدار با قدردانی از وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در برگزاری اجلاس بین المللی پوشش همگانی سلامت اظهار داشت: بهداشت عمومی و سلامت خانواده از دغدغههای اصلی وزارت بهداشت عراق است که در این زمینه از تجربیات ایران استفاده خواهیم کرد.
بدرالعقابی همچنین به الگو برداری از ایران در زمینه توسعه خانههای بهداشت اشاره کرد و گفت: ساخت خانههای بهداشت در عراق آغاز شده است و خوشبختانه این خانهها، خدمات اولیه درمانی را نیز به خوبی به مردم عراق ارائه میدهند.
وی ضمن اعلام آمادگی برای تولید مشترک دارو و تجهیزات پزشکی با جمهوری اسلامی ایران گفت: امروزه بسیاری از پزشکان و مردم عراق داروهای ایرانی را به خوبی میشناسند و از آنها برای درمان استفاده میکنند.
بدرالعقابی افزود: در زمینههای تولید دارو، گردشگری سلامت و همچنین انتقال فناوری، تفاهم نامههایی با وزارت بهداشت جمهوری اسلامی امضا کردهایم و به زودی شاهد دستاوردهای ارزندهای در این حوزهها خواهیم بود.
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