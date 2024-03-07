به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری عصر امروز پنجشنبه با حضور در جمع صمیمی تعدادی از خدام زیارتگاه به بیان خاطراتی از دوران دانشجویی و خادمی اش در جوار شهدای هویزه پرداخت.

وی سپس در نشستی با حضور حجت الاسلام دکتر علم الهدی دبیر هیأت امنای زیارتگاه، سردار سعید محمدی جانشین معاون اجرایی رئیس جمهور، عظیم ابراهیم پور مسؤول قرارگاه جهاد تبیین کشور، پوریا عصار؛ مسؤول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)، ایاد مطوری؛ فرماندار شهرستان هویزه و جمعی دیگر از مسؤولان منطقه و زیارتگاه، تقویت زیرساخت‌ها و رفع مشکلات را مورد تأکید قرار داد و دستورات لازم را صادر نمود.

در خاتمه با اهدای هدایای متبرک شهدای هویزه از اهتمام و تلاش جدی دولت در حوزه راهیان نور و توجه به یادمان‌ها تقدیر شد.