به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه‌ای با حضور سرهنگ پاسدار روح الله محمد حسین زاده دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور و هیأت امنای یادمان شهدای هویزه درباره مسائل یادمان و تسهیلگری در حل مشکلات یادمان هویزه برگزار شد.

در ابتدا مسؤولان و اعضای هیأت امنای یادمان شهدای هویزه گزارشی از فعالیت‌های خود در ایام اوج جنوب کشور ارائه کردند و مشکلات و انتظارات خود را جهت بهسازی و خدمت رسانی بهتر به زائرین شهدا را اعلام کردند.

سرهنگ حسین زاده ضمن گرامیداشت شهدای هویزه به ویژه شهید علم الهدی و قدردانی از زحمات خادمان و مسؤولان این یادمان گفت: پشتیبانی از یادمان‌ها و فعال سازی و پای کار آوردن ظرفیت هیأت امناهای یادمان‌ها در دستور کار ستاد مرکزی راهیان نور کشور است.

وی افزود: ستاد مرکزی به دنبال فعال‌سازی ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و دولت در راستای حل مشکلات و مسائل یادمان‌ها است.

در این جلسه حمید صادقی معاون مهندسی ستاد مرکزی راهیان نور کشور و سید ایمان یاراحمدی معاون دولت ستاد مرکزی راهیان نور کشور نیز حضور داشتند.