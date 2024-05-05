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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۲۳

سرهنگ حسین‌زاده مطرح کرد؛

ظرفیت‌های دولت در پشتیبانی از یادمان‌های دفاع مقدس فعال می‌شوند

ظرفیت‌های دولت در پشتیبانی از یادمان‌های دفاع مقدس فعال می‌شوند

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور گفت این‌نهاد دنبال فعال‌سازی ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و دولت در راستای حل مشکلات و مسائل یادمان‌هاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه‌ای با حضور سرهنگ پاسدار روح الله محمد حسین زاده دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور و هیأت امنای یادمان شهدای هویزه درباره مسائل یادمان و تسهیلگری در حل مشکلات یادمان هویزه برگزار شد.

در ابتدا مسؤولان و اعضای هیأت امنای یادمان شهدای هویزه گزارشی از فعالیت‌های خود در ایام اوج جنوب کشور ارائه کردند و مشکلات و انتظارات خود را جهت بهسازی و خدمت رسانی بهتر به زائرین شهدا را اعلام کردند.

سرهنگ حسین زاده ضمن گرامیداشت شهدای هویزه به ویژه شهید علم الهدی و قدردانی از زحمات خادمان و مسؤولان این یادمان گفت: پشتیبانی از یادمان‌ها و فعال سازی و پای کار آوردن ظرفیت هیأت امناهای یادمان‌ها در دستور کار ستاد مرکزی راهیان نور کشور است.

وی افزود: ستاد مرکزی به دنبال فعال‌سازی ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و دولت در راستای حل مشکلات و مسائل یادمان‌ها است.

در این جلسه حمید صادقی معاون مهندسی ستاد مرکزی راهیان نور کشور و سید ایمان یاراحمدی معاون دولت ستاد مرکزی راهیان نور کشور نیز حضور داشتند.

کد مطلب 6097317

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