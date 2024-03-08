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۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۲۴

امانوئل ماکرون:

فرانسه در کمک به اوکراین هیچ خط قرمزی را به رسمیت نمی‌شناسد

فرانسه در کمک به اوکراین هیچ خط قرمزی را به رسمیت نمی‌شناسد

رییس‌جمهور فرانسه بدون توجه به انتقادهای داخلی و اعلام خطوط قرمز روسیه تأکید کرد که پاریس در کمک نظامی و مالی به کی‌یف هیچ محدودیت و خط قرمزی را به رسمیت نمی‌شناسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کرد که در زمینه حمایت پاریس از اوکراین هیچ محدودیت یا «خط قرمزی» از طرف روسیه را به رسمیت نمی‌شناسد؛ اظهاراتی که انتقاد مسکو و مخالفان دولت ماکرون را برانگیخت.

ماکرون دیروز پنج‌شنبه در کاخ الیزه میزبان رهبران مخالفان دولت بود تا درباره حمایت فرانسه از اوکراین گفتگو کنند، اما پس از بیش از سه ساعت گفت‌وگو هیچ توافقی حاصل نشد.

رئیس‌جمهور پس از این نشست با رهبران داخلی تأکید کرد که از «هیچ محدودیتی» برای کمک به کی‌یف تبعیت نمی‌کند و این اقدام را افزایش تنش‌ها نمی‌داند، بلکه «پاسخی متناسب» از طرف پاریس به اقدامات مسکو است.

در تازه‌ترین تحولات جنگ اوکراین دیروز پنج‌شنبه روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز به نقل از منابعی آگاه گزارش داد سوئد ممکن است در صورت درگیری نظامی ناتو با روسیه به مرکز لجستیک ائتلاف تبدیل شود. سوئد مرز مستقیمی با روسیه ندارد و احتمالاً این کشور نسبت به کشورهای خط مقدم، نقش متفاوتی را برای سازمان‌دهندگان نظامی ناتو ایفا خواهد کرد.

روز گذشته کاخ سفید اعلام کرد که کشور سوئد به صورت رسمی سی و دومین عضو ناتو خواهد شد. در این بیانیه آمده است: سوئد امروز رسماً عضو پیمان ناتو می‌شود. این کشور یک دولت دموکراتیک قدرتمند با ارتش قدرتمند است.

کاخ سفید مدعی شد که پیوستن سوئد به این پیمان باعث می‌شود ناتو امن تر شود.

پیش از این دولت سوئد اعلام کرده بود که نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور به آمریکا سفر خواهند کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های سوئدی این سفر مقامات مذکور در راستای پیوستن سوئد به ناتو است.

لازم به ذکر است که هلسینکی و استکهلم به طور همزمان نامزدی خود را برای پیوستن به ناتو در سال ۲۰۲۲ در واکنش به حمله روسیه به اوکراین اعلام کردند.

پیشتر رییس‌جمهور مجارستان روز سه‌شنبه لایحه‌ای را امضا کرد که برمبنای آن الحاق سوئد به ائتلاف نظامی ناتو را تأیید می‌کرد و آخرین مانع در مسیر سوئد برای عضویت در ناتو را برطرف کرد.

پس از آغاز جنگ در اوکراین فنلاند و سوئد به بهانه‌های امنیتی درخواست‌هایی را برای پیوستن به ناتو در ماه می ۲۰۲۲ ارائه کردند. فنلاند در ۴ آوریل ۲۰۲۳ سی و یکمین عضو ناتو شد. در مورد درخواست سوئد، مجارستان به تازگی با این درخواست موافقت کرده است.

کد مطلب 6049278

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    نظرات

    • به GB ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      8 120
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      فرانسه، انگلیس و آلمان باید تمام توان خود را برای تسلیح اوکراین بکار بندند، چرا که احتمالاً پس از اوکراین نوبت آنها خواهد بود.
    • Tanser AE ۰۸:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      16 106
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      حدود۱۰۰سال پیش همین روسیه بهترین مناطق خوش آب هوای ایران را جدا کرد این حس استعمارگری روسیه هست باید به هر شکل ممکن جلوی پیشروی روسیه را گرفت قضیه ایی که فرانسه بیشتر از اعضای دیگر ناتو درک کرده
    • بنده خدا IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      47 0
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      آقای ماکرون،غلط کردی

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