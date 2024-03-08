به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، پیرو صدور اخطاریه سطح نارنجی هواشناسی مبنی بر تشدید فعالیت سامانه بارشی در شهرهای ساحلی استان و براساس تصمیم ستاد پیشگیری، فرماندهی و عملیات پاسخ به بحران استان، مدارس شهرستان‌های چابهار، زرآباد، کنارک و دشتیاری در تمامی مقاطع تحصیلی به دلیل احتمال بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر فردا شنبه ۱۹ اسفندماه در دو نوبت صبح و عصر به صورت غیر حضوری خواهد بود.