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۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۰۰

بیانیه هیات دولت در پی شهادت رییس‌جمهور و هیات همراه؛

آیت الله رییسی بر سر عهد خود ایستاد و جان خود را فدای ملت کرد

آیت الله رییسی بر سر عهد خود ایستاد و جان خود را فدای ملت کرد

هیات دولت در بیانیه ای اعلام کرد: رئیس جمهور پرتلاش و خستگی ناپذیر مردم ایران بر سر عهد خود ایستاد و جان خود را فدای ملت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت دولت در پی شهادت رئیس‌جمهور و هیأت همراه بیانیه صادر کرد.

بر اساس این گزارش این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ المُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

در سالروز میلاد مسعود حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام روح بلند خادم ملت ایران، خادم الرضا حضرت آیت الله رئیسی، رئیس جمهور مردمی و محبوب آسمانی شد.

رئیس جمهور پرتلاش و خستگی ناپذیر مردم ایران که در راه اعتلا و پیشرفت کشور جز خدمت به مردم بزرگ ایران سر از پا نمی‌شناخت، بر سر عهد خود ایستاد و جان خود را فدای ملت کرد.

هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران با عرض تسلیت سانحه جان‌سوز بالگرد، عروج رئیس جمهور محبوب و خدوم و مغتنم حضرت آیت الله رئیسی و همراهانش دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر جهادی امور خارجه، حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم امام جمعه تبریز، دکتر مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و سایر همراهان را به محضر امام عصر (عج)، رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کند. به ملت وفادار و قدرشناس و عزیزمان اطمینان می‌دهیم مسیر پر افتخار و خدمت با تاسی به روحیه خستگی ناپذیر آیت الله رئیسی قهرمان و خادم ملت و یار وفادار رهبری ادامه خواهد داشت و با استعانت از خدای متعال و همراهی مردم بزرگوار کوچک‌ترین خللی در مدیریت جهادی کشور ایجاد نخواهد شد.

کد مطلب 6112806
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • NP IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
      0 0
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      صبح بیدار شدم خبر رو شنیدم نمی دونم چرا باورم نمی شه مگه میشه چنین اتفاقی برای ایشون بیافته اونم که چشم نور امید این ملت کشور بود مگه میشه شرایط مه آلود یک منطقه ای رو نفهمید اعلام نکرد حتی روی زمین هم مه آلود بودن شدن مسیر جاده ها به راننده ها سمت مسیر شمال ایران سال ها اعلام شده
    • NP IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
      0 0
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      آقای رئیسی آدمی نبود با هلیکوپتر مسافت شهر به شهر یا کشور به کشوری بره همیشه با هواپیما بوده ، نمی دونم چرا این همه هلیکوپتر فقط مال رئیس جمهور که امید نور قلب همه ملت و کشور بوده باید چنین اتفاقی بیافته .
    • NP IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
      0 0
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      سال ها تو شمال بودم متولد شدم بزرگ شدم مکان ها مسیرهایی که همیشه مه فرا می‌گرفته که حتی یک قدمی مسیر قابل دیدن مشاهده نبود اما همیشه مه آلود بودن مسیر منطقه ای به مردم راننده های آن مسیر که در تردد می بودند اعلام می شد .
    • NP IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
      1 0
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      هنوز باور ندارم ایشون به خواست خدا این اتفاق افتاده آقای رئیسی شخصی مبارز سخت با فساد دشمن داخلی بیگانه برای نفوذی ها بوده سه تا هلیکوپتر اما چرا فقط متعلق به رئیس جمهور ملت ایران

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