آیت الله رییسی بر سر عهد خود ایستاد و جان خود را فدای ملت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت دولت در پی شهادت رئیس‌جمهور و هیأت همراه بیانیه صادر کرد.

بر اساس این گزارش این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ المُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

در سالروز میلاد مسعود حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام روح بلند خادم ملت ایران، خادم الرضا حضرت آیت الله رئیسی، رئیس جمهور مردمی و محبوب آسمانی شد.

رئیس جمهور پرتلاش و خستگی ناپذیر مردم ایران که در راه اعتلا و پیشرفت کشور جز خدمت به مردم بزرگ ایران سر از پا نمی‌شناخت، بر سر عهد خود ایستاد و جان خود را فدای ملت کرد.

هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران با عرض تسلیت سانحه جان‌سوز بالگرد، عروج رئیس جمهور محبوب و خدوم و مغتنم حضرت آیت الله رئیسی و همراهانش دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر جهادی امور خارجه، حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم امام جمعه تبریز، دکتر مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و سایر همراهان را به محضر امام عصر (عج)، رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کند. به ملت وفادار و قدرشناس و عزیزمان اطمینان می‌دهیم مسیر پر افتخار و خدمت با تاسی به روحیه خستگی ناپذیر آیت الله رئیسی قهرمان و خادم ملت و یار وفادار رهبری ادامه خواهد داشت و با استعانت از خدای متعال و همراهی مردم بزرگوار کوچک‌ترین خللی در مدیریت جهادی کشور ایجاد نخواهد شد.