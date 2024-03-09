افزایش هزینه تولید در بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، تورم و افزایش قیمتها در چند سال اخیر در مدت زمان کوتاه رخ میدهد و این امر خود منجر به کاهش بازار تقاضا شده است. صنایع غذایی از این امر مستثنا نبوده و نوسان قیمتی این محصولات ضمن ریزش بازار تقاضا منجر به افت تولید شده است. در نتیجه این روند تولیدکنندگان ناگزیرند با نیمی از ظرفیت اسمی خود فعالیت داشته باشند یا به دنبال بازارهای جدید صادراتی باشند؛ البته صادرات هم چالشهای خود را دارد و با سختگیریهای بازار بینالملل محصولات باید دارای استانداردهای متناسب با شاخصهای جهانی در کنار مشخصات تعریف شده کشورهای مقصد باشد.
در ادامه تفاوت نرخ برخی محصولات و خدمات بخش کشاورزی در پاییز امسال نسبت به پاییز سال قبل میآید. پاییز سال ١٤٠٢، در بخش غلات، متوسط قیمت ذرت دانهای ١١٣٠٢٣ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ١٤٠١، معادل ۱۲.۱ درصد افزایش داشته، همچنین متوسط قیمت برنج ٦٩٨٨٣٢ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل، کاهش ١٧.٩ درصدی نشان داده است.
نوسان قیمت محصولات کشاورزی
در بخش حبوبات، در فصل پاییز ١٤٠٢، متوسط قیمت لوبیا قرمز ٥٢٥٢٨٣ و لوبیا چیتی ٥٧٧٩٥٢ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۴۵.۲ و ٢٤.٣ درصد افزایش نشان میدهد.
در بخش محصولات جالیزی، در سه ماهه سوم سال ١٤٠٢، متوسط قیمت هندوانه ٤٠٣٨٦ و خیار ١٢٤١٣٠ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل به ترتیب ۱.۱ و ٣٥.٤ درصد افزایش داشتهاست و متوسط قیمت خربزه ١١٣٥٨٦ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل ٦٧.٥ درصد افزایش داشتهاست.
در بخش سبزیجات، در پاییز ١٤٠٢، متوسط قیمت گوجهفرنگی ٦٩٨٤٩ و پیاز ٧٦١٤٠ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۶۰.۶ و ٣.٢ درصد افزایش داشتهاست. بهعلاوه، متوسط قیمت سیب زمینی ٦٣٣١٨ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ١٤٠١، معادل ٣٥.٢ درصد کاهش داشتهاست. همچنین متوسط قیمت بادمجان ٩٤٧٥٦ ریال بوده که به این ترتیب نسبت به پاییز سال قبل ١٠٠.٤ درصد افزایش داشتهاست.
در بخش محصولات علوفهای، در سه ماهه سوم سال ١٤٠٢، متوسط قیمت یونجه ٩١١٣٥ و ذرت علوفهای ٢٣٣٣٠ ریال بوده که نسبت به پاییز ١٤٠١، به ترتیب ۵۷.۲ و ١٠١.٩ درصد افزایش داشتهاست.
در بخش میوههای هستهدار، متوسط قیمت انار ١٥٤٦٨٣ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ۴۵.۸ درصد افزایش نشان میدهد.
در بخش میوههای دانهدار، در پاییز ١٤٠٢، متوسط قیمت سیب درختی ١٨٠٦٠٥ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۳.۸ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت انگور ١٩٤٧٦٥ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ٤٩.٤ درصد افزایش داشتهاست.
نوسان نرخ در بازار محصولات دامی
در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه سوم سال ١٤٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره پرواری زنده ٢١٦٠٨٢٢ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ١٩٧١١٠٨ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۱۵۳.۷ و ١٣١.٤ درصد افزایش نشان میدهد.
در بخش فرآوردههای دامی سنتی، در پاییز ١٤٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ٢٨٣٦٦٥ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ١٥١٢٥١ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ١٤٠١ به ترتیب ۲۶.۳ و ٢٥.٥ درصد افزایش نشان میدهد.
هزینه دستمزد و خدمات
در بخش هزینه خدمات ماشینی، در سه ماهه سوم سال ١٤٠٢، هزینه شخم زمین زراعی آبی ١٤٣٨٨٢٨٨ ریال در هر هکتار و هزینه شخم زمین زراعی دیم ١١٢٦٩٢٢٦ ریال در هر هکتار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۴۸.۶ و ٦٠.٣ درصد افزایش داشتهاست.
در بخش دستمزد نیروی کار، در پاییز ١٤٠٢، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین مرد ٤٣٩٠١١٠ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر میوهچین زن ٣٤٧٨١١٨ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال ١٤٠١ به ترتیب ۴۵.۵ و ٤٦.١ درصد افزایش داشته است. در این فصل، متوسط دستمزد روزانه کارگر تنککار مرد ٣٥٥٣٦٩١ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر تنککار زن ٢٤٥٨٩٩٦ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل به ترتیب ٤٦.٦ و ٣٢.٩ درصد افزایش داشتهاست.
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