به گزارش خبرگزاری مهر، عوض علیزاده مقدم، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی با تاکید بر لزوم توجه به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و مغفول ماندن آن، گفت: حدود ۱۳۰ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود.

وی ادامه داد: این بخش با دارا بودن حدود ۴.۵ میلیون بهره‌بردار مستقیم، ۲۳.۵ درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و این در حالی است که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص کشور بدون نفت به قیمت جاری در سال ۱۳۹۸ برابر با ۸.۸ درصد بوده است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی با تاکید بر غیر دولتی‌ترین بخش اقتصادی کشور، یادآور شد: در بخش کشاورزی حدود ۹۸ درصد فعالیت‌ها توسط بخش غیر دولتی انجام می‌شود.

علیزاده‌مقدم به روند سرمایه گذاری سال‌های مختلف در بخش کشاورزی و نظام تأمین مالی در این بخش اشاره کرد و یادآور شد: ناکافی بودن حجم اعتبارات و محدودیت بازار عرضه وام و اعتبارات، طولانی بودن مدت زمان اخذ وام از بانک‌ها، زمان بندی نامناسب بازپرداخت وام، وثایق سنگین و نوسانات نرخ بانکی از جمله مشکلات نظام تأمین مالی در بخش کشاورزی است.

به گفته وی، بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام کند.

وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی به منظور ایجاد بستر لازم برای راه اندازی «صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی» و مشارکت با آنها، اقدام به تشکیل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کرد تا از طریق این شرکت شرایط سهل تری برای حمایت و پشتیبانی از صندوق‌های غیردولتی را فراهم آورد.

به گفته وی، هدف صندوق از توسعه سرمایه گذاری حمایت از تشکیل سرمایه، تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری از محل مشارکت تولیدکنندگان (بیش از ۵۱ درصد) و وزارت جهاد کشاورزی (کمتر از ۴۹ درصد) است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی با تاکید بر اینکه صندوق‌های غیر دولتی یک نهاد توسعه‌‏ای بهره‌‏ور هستند، افزود: این صندوق‌ها در راستای تحقق توسعه کشاورزی دانش‌‏بنیان و کارآفرین، بهبود رقابت پذیری و افزایش ارزش افزوده بخش، ارتقا مستمر نرخ رشد و کیفیت سرمایه گذاری و تحقق مدیریت بهینه تأمین، تجهیز و تخصیص منابع مالی و اعتباری داخلی و خارجی با تمرکز بر مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق و اتخاذ بهترین شیوه مشارکت تولیدکنندگان، بهره‌‏برداران و تشکل‌های تولیدکنندگان و بهره‏‌برداران بخش، به طور مستمر و فعال برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های کلان سرمایه‏‌گذاری در سطح ملی، استانی، شهرستانی، تخصصی و محصولی و در چارچوب نظام شبکه‌‏ای صندوق‌ها فعالیت می‌کنند.

به گفته علیزاده مقدم، صندوق‌های غیردولتی در راستای توسعه بخش کشاورزی با بهره‏‏‌مندی از سرمایه انسانی کارآمد، متعهد و متخصص به منظور تشکیل سرمایه، تقویت حجم و بهبود کیفیت سرمایه‌‏گذاری و مدیریت بهینه منابع مالی نسبت به ارائه خدمات مالی، مشاوره‌‏ای، بازرگانی و سرمایه گذاری با کیفیت و اثربخش به تولیدکنندگان و بهره‌‏برداران و تشکل‌های تولیدکنندگان و بهره‌‏برداران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش کشاورزی در کل کشور و در سطوح ملی، استانی، شهرستانی، بخشی، تخصصی و محصولی و در چارچوب نظام شبکه‌‏ای صندوق‌ها می‌پردازد.

وی یکی از راهبردهای هدف صندوق حمایت از توسعه کشاورزی را تحقق مدیریت بهینه تخصیص منابع مالی و بهینه سازی قیمت تمام شده تسهیلات اعطایی عنوان کرد و یادآور شد: مدیریت ریسک، بازدهی حداقل مورد انتظار، کاهش هزینه مبادله در بخش کشاورزی، دسترسی بجا، به موقع، به اندازه، آسان و ارزان تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی به منابع مالی و اعتبارات از دیگر راهبردهای این صندوق است.

به گفته مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، افزایش بهره‌وری، تقویت حجم و کیفیت سرمایه‌گذاری، حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری نوپدید، دانش بنیان و کارآفرین، تکمیل زنجیره عرضه و زنجیره ارزش (از جمله نهاده‌ها، ابزار و ماشین‌آلات در بخش کشاورزی)،توسعه سرمایه‌گذاری بر اساس اولویت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در هر منطقه بخشی دیگر از راهبردهای مد نظر این صندوق است.

علیزاده مقدم در ادامه این نشست هم اندیشی به نمونه‌های از عملکرد صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی اشاره و پیشنهادی را برای تشکیل شورای راهبری مردمی سازی اقتصاد بخش کشاورزی ارائه کرد.