نخستین هیأت تجاری صنایع دستی به عراق اعزام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالامیر ربیهاوی مدیر کل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت از اعزام نخستین هیأت تجاری ایران در زمینه صنایع دستی به عراق خبر داد و گفت: اعزام این هیأت با همکاری مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف، اتاق بازرگانی نجف و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران صورت گرفت.

وی با اشاره به اعزام نخستین هیأت تجاری ایران در زمینه صنایع دستی به عراق گفت: صنعتگران و هنرمندان ایرانی با هدف معرفی ظرفیت‌های بازرگانی صنایع دستی ایران به عراق در این رویداد شرکت کردند.

مدیر کل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در این رویداد بیش از ۳۰ صنعتگر ایرانی شرکت کردند، افزود: صنعتگران استان‌های گیلان، خراسان جنوبی، تهران، بوشهر، همدان، فارس، زنجان و اصفهان در بخش‌های مختلفی چون حصیربافی، چرم، صنایع چوب، پارچه، تزئینات دریایی، میناکاری، فیروزه‌کوبی، مس، گبه، گلیم، معرق، چرم، سفال، تزئینات و نقاشی روی اجسام، هنر دست خود را در عراق عرضه کردند.

ربیهاوی با اشاره به استقبال بی‌نظیر اتاق بازرگانی نجف از حضور صنعتگران ایرانی، گفت: گروه اقتصادی کنسولگری کربلا نیز در محل برگزاری رویداد حاضر شد. برگزاری رویدادهای از این دست می‌تواند نقش مهمی در شناسایی ظرفیت‌های مختلف تجاری ایران از جمله صنایع دستی کشور به عراق داشته باشد.