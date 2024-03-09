تولد ۳ بچه گوزن زرد/ افزایش۲۰ درصدی جمعیت حیات وحش آذربایجان غربی

سعید شهند در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت گونه در معرض خطر انقراض گوزن زرد ایرانی اظهار کرد: سال گذشته، ۶ رأس گوزن زرد ایرانی از دشت ناز ساری به مرکز تکثیر گوزن زرد ایرانی در شمال غربی کشور واقع در مجتمع رشکان پارک ملی دریاچه ارومیه منتقل و به جهت مراقبتهای مناسب صورت گرفته، امسال سه بچه گوزن متولد شده است.
وی با بیان اینکه برابر سرشماریهای انجام شده در سال جاری و آمار برداریهای انجام شده، جمعیت حیات وحش در استان از افزایش ۲۰ درصدی نیز برخوردار است، ادامه داد: حیات وحش آذربایجان غربی در وضعیت مطلوب قرار دارد.
شهند در خصوص وضعیت میش مرغ نیز گفت: همچنین اقدامات صورت گرفته در خصوص میش مرغ شامل خرید زمین در پناهگاه حیات وحش دشت سوتاو و حمامیان بوکان، ارائه آموزش به افراد محلی ساکن در این منطقه و تجهیز پاسگاه محیط بانی مستقر در محل باعث شده تا جمعیت این گونه مهم و حساس در سال جاری افزایش داشته باشد.
مستند خرس قهوهای در ارومیه تولید میشود
وی افزود: با انجام مطالعات ژنتیکی روی گونه میش مرغ، خوشبختانه ساختار ژنتیکی آن نیز مشخص شده و بر این اساس میتوان از سایر کشورهای دیگر مانند اسپانیا یا روسیه تخمهای پرنده را وارد و بعد از انجام اقدامات لازم، آنها را در طبیعت رها سازی کرده و با این کار جمعیت میش مرغ استان و کشور را افزایش داد.
شهند همچنین در خصوص خرس قهوهای نیز افزود: در این خصوص پروژه مشترکی با صدا و سیما شروع شد که حاصل آن تولید فیلم مستندی در خصوص خرس قهوهای بود که میتواند تأثیر زیادی در آگاه سازی جوامع محلی از اهمیت این گونه داشته باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی همچنین در خصوص غاز پیشانی سفید کوچک نیز گفت: با توجه به اینکه این گونه جزو گونههای مهاجر محسوب میشود، با رصد و پایش مناطق، بلافاصله بعد از حضور این گونه در زیستگاههای استان، جمعیتهای آن به لحاظ وجود احتمالی بیماریهای مختلف و با گشتهای مشترک محیط زیست و دامپزشکی رصد شده و در صورت وجود هر گونه بیماری و یا عامل تهدید برانگیز، نسبت به رفع آنها سریعاً اقدام میشود.
اجرای برنامه عمل ملی حفاظت از غاز پیشانی سفید کوچک، خرس قهوهای، گوزن زرد ایرانی، پلنگ و میش مرغ
وی همچنین در خصوص وضعیت باغ درنای ارومیه افزود: این مجموعه در سالهای گذشته وضعیت مطلوب نداشت و همین عامل باعث ناراحتی تعدادی از همشهریان شده بود که با ارائه راهکارهای کارشناسی و پیگیریهای به عمل آمده از طرف اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی، وضعیت مجموعه یاد شده بهتر شده و برای آن پروانه بهره برداری یکساله صادر شده است.
شهند عمده عواملی که باعث ایجاد تهدید برای جمعیتهای حیات وحش میشود را شکار و صید بی رویه و غیر مجاز، تخریب زیستگاه، شیوع بیماریهای مختلف در جمعیت حیات وحش و قاچاق حیات وحش و اجزای آنها برشمرد و گفت: در آذربایجان غربی به لطف تلاش شبانه روزی محیط بانان و کارشناسان محیط زیست، ضمن جلوگیری از بروز موارد مذکور، اقداماتی نیز صورت گرفته است.
وی از اجرای برنامه عمل ملی حفاظت از گونههای غاز پیشانی سفید کوچک، خرس قهوهای، گوزن زرد ایرانی، پلنگ و میش مرغ خبر داد و گفت: در سال جاری برای اولین بار و برابر مصوبه شورای فرهنگ عمومی کشور، این روز بعنوان روز آموزش و فرهنگ حفاظت از محیط زیست نیز نامگذاری شده است و بدلیل اهمیت آموزش و افزایش فرهنگ محیط زیستی در جامعه بیش از ۲۲ هزار نفر ساعت آموزش زیست محیطی برای گروههای هدف در سطح استان برگزار شده است.
آذربایجان غربی به لحاظ دارا بودن زیستگاههای مختلف از قبیل کوه، جنگل، دشت و تالاب از تنوع زیستی و به تبع آن از تنوع حیات وحش بالایی برخوردار است و همین عامل باعث شده است که ۵ گونه مهم حیات وحش کشور که توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای آنها برنامه عمل ملی حفاظت تعیین شده است، در این استان سکنی گزینند که شامل غاز پیشانی سفید کوچک، خرس قهوهای، گوزن زرد ایرانی، پلنگ و پرنده بسیار زیبای میش مرغ میشود.
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