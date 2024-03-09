آغاز توزیع خرمای ماه رمضان در خراسان جنوبی/۵ مرکز توزیع در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رضوی عصر شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: تعداد مراکز توزیع خرما در مرکز استان ۵ مرکز و در شهرستان‌ها نیز تشکل‌های تعاون روستایی استان است.

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی افزود: خرمای مربوط به طرح تنظیم بازار از نوع مضافتی بم است که از امروز با نرخ مصوب هر کیلوگرم ۹۲ هزار تومان در استان توزیع می‌شود.

وی گفت: مراکز توزیع خرما در شهرستان بیرجند شامل غرفه‌های اتحادیه تعاون روستایی استان در بازار روز غفاری، بازار روز پاسداران، بازار روز بلوار مسافر، روستا بازار چهار راه انقلاب و روستا بازار خیابان طالقانی ۱۱ است.

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی افزود: همچنین ۱۰۰ تن سیب و ۱۰۰ تن پرتقال تنظیم بازار برای این ایام پایان سال و نوروز ۱۴۰۳ تامین شده است.

رضوی گفت: چگونگی توزیع میوه نیز پس از تصویب در کمیته راهبری میوه استان در هفته آینده به اطلاع مردم می‌رسد.

وی یادآور شد: تمام تلاش ما بر این است که مردم خراسان جنوبی بتوانند اقلام مورد نیاز ماه مبارک رمضان و نوروز را به سهولت تأمین کنند و در این خصوص مشکلی نداشته باشند.

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی ادامه داد: همزمانی نوروز و ماه مبارک وظیفه ما را برای تأمین اقلام مورد نیاز دو چندان کرده است.