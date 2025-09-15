کرمانشاه آماده تأمین میوه شب عید و خرمای رمضان برای رفاه شهروندان است

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه کمیته راهبری تنظیم بازار میوه ویژه ایام پایانی سال ۱۴۰۴ و نوروز ۱۴۰۵ و همچنین خرمای ماه مبارک رمضان، بعد از ظهر دوشنبه در سالن جلسات شهید رستمی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه برگزار شد.

در این نشست که با حضور صفایی مدیر تعاون روستایی استان، آشتاب سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان، بهرامی نماینده استانداری و جمعی دیگر از مسئولان استانی همراه بود، موضوعات مرتبط با تأمین و توزیع میوه و خرمای مورد نیاز استان مورد بررسی قرار گرفت.

ایرج صفایی مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه در این جلسه گزارشی از عملکرد تعاون روستایی در تأمین و توزیع میوه تنظیم بازار شب عید سنوات گذشته ارائه کرد و دستورالعمل فنی و اجرایی طرح تنظیم بازار میوه نوروز ۱۴۰۵ و خرمای ماه مبارک رمضان را برای اعضای کمیته تشریح نمود.

وی با تأکید بر اهمیت این طرح، اظهار داشت: هدف اصلی از تأمین و توزیع میوه در شب عید، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در روزهای پایانی سال، عرضه میوه با قیمت مناسب به مردم و ایجاد رفاه و رضایت شهروندان است.

در ادامه جلسه، مباشر تأمین و توزیع میوه تنظیم بازار ایام پایانی سال ۱۴۰۴ و نوروز ۱۴۰۵ انتخاب شد و مقرر گردید وی در اسرع وقت برای جذب تسهیلات تخصیصی و تسریع در فرآیند تأمین میوه استان به بانک عامل مراجعه نماید.

همچنین تصمیم‌گیری شد که سهمیه میوه و خرمای مورد نیاز استان در جلسه آتی کمیته راهبری تعیین و نهایی گردد تا با برنامه‌ریزی دقیق، روند توزیع این اقلام در سطح استان به بهترین شکل ممکن انجام گیرد.