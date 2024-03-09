موافقت اصولی ۲۴ طرح تازه پتروشیمی در سامانه دولت صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، رضا نکویی در حاشیه برگزاری دومین نشست کارگروه تخصصی بازار سرمایه اظهار کرد: پس از نخستین همایش تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی که با استقبال خبرگان بازار سرمایه روبه‌رو شد و پیامد آن تشکیل کلینیک تأمین مالی صنعت پتروشیمی بود، نشست‌هایی درباره تأمین مالی طرح‌های در حال ساخت پتروشیمی برگزار می‌شود.

وی افزود: با هدف تأمین مالی طرح‌های پتروشیمی نشست‌های تخصصی و فنی برگزار می‌شود تا بتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم و به این منظور سه کارگروه تشکیل شده که یکی از آنها کارگروه بازار سرمایه است.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: صنعت پتروشیمی برای تأمین مالی توسعه طرح‌های خود سالانه حدود ۷ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و بازار سرمایه توان تأمین این رقم را ندارد، اما نقش‌آفرینی فعالان بازار سرمایه می‌تواند راهگشا باشد و خبرگان این بازار می‌توانند ایده‌های نو را برای جذب سرمایه‌های تازه ارائه کنند.

نکویی با بیان اینکه در دومین نشست کارگروه باراز سرمایه، نخستین ایده مطرح و با استقبال بسیار مطلوبی روبه‌رو شد، گفت: هم‌اندیشی و همکاری‌های آینده می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری و حضور بازار سرمایه در تأمین مالی صنعت پتروشمی را تسهیل کند.

وی به مطرح شدن بحث تأمین سرمایه از ارزهای در دست مردم و جذب سرمایه‌های خرد و خارج از کشور اشاره و اظهار کرد: ایده مطرح‌شده باید مورد بررسی کارشناسی و فنی قرار گیرد تا بتوان در مورد اجرای آن اقدام کرد. امید است در نشست آتی بتوان این موضوع را نهایی کرد.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه دو ایده تازه نیز در نشست آینده بررسی خواهد شد، گفت: خوشبختانه خبرگان بازار سرمایه نظرها و دیدگاه‌های بسیار خوب و کارشناسی را برای تأمین مالی طرح‌های پتروشیمی مطرح می‌کنند و همکاری میان خانواده بزرگ صنعت پتروشیمی ایران و بازار سرمایه می‌تواند اثربخش باشد.

نکویی اظهار کرد: ایده‌های نو و تازه‌ای که در این نشست‌ها مطرح شده است می‌تواند به تأمین مالی طرح‌های پتروشیمی با استفاده از روش‌های نو منجر شود.