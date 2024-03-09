آغاز مانور تشدید نظارتی ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهرخ رمضان‌نژاد، مشاور وزیر و سرپرست حوزه وزارتی در مانور تشدید نظارتی ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۳، گفت: با توجه به سیاست‌های وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر مدیریت تأمین بازار، توجه و تمرکز این وزارتخانه بر تولید داخل است.

وی با اشاره به افزایش تولید در اقلامی مانند گوشت سفید، افزود: پایداری حفظ تولید با صادرات رقم می‌خورد.

رمضان‌نژاد با بیان این که در گوشت مرغ شرایط شکننده‌ای در گذشته وجود داشته است، تصریح کرد: در حال حاضر صادرات در این محصول انجام می‌شود؛ همچنین قرارداد پیش‌تولید برای ذخایر استراتژیک در سال آینده از تولید داخل برنامه‌ریزی شده است.

به گفته سرپرست حوزه وزارتی، بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در گوشت قرمز نیز طرح خوداتکایی را دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به فرمان رهبری و سیاست‌های بالادستی مبنی بر تولید داخلی، تصریح کرد: با بازرسی می‌توانیم با توجه به وفور کالا از اجحاف در آن جلوگیری کنیم.

رمضان‌نژاد با اشاره به برنامه‌ریزی برای فعالیت دستگاه‌های خدمات‌رسان و تیم‌های حمل و نقل در تعطیلی عید نوروز، افزود: تقویت برای بازار رسانی و تأمین ارزاق عمومی تشدید بازرسی‌ها در دستور کار است.

نظارت بر تأمین و تولیدکنندگان بر عهده بازرسان در وزارت جهاد کشاورزی

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این جلسه، گفت: از ابتدای اسفند ماه با توجه به تفکیک وظایف نظارتی برای وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از مصرف کننده و اتاق اصناف توسط دولت، بخشنامه‌ای را به استان‌ها ارسال کرده که در آن نظارت بر تأمین و تولیدکنندگان بر عهده بازرسان ما در وزارت جهاد کشاورزی است.

مسعود امرالهی ادامه داد: مانور نظارتی رمضان و نوروز ۱۴۰۳ از اول اسفند ماه آغاز شده و تا پایان فروردین ماه ادامه دارد، البته این طرح امروز با هدف تشدید نظارت کار خود را آغاز کرده است.

وی با تاکید بر دستور وزیر جهاد کشاورزی و با توجه به نزدیکی ماه مبارک رمضان گفت: با توجه به نیاز خانوارها به خرما، حبوبات و شکر در ماه مبارک رمضان، از امروز با همکاری سازمان بسیج وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف طرح نظارتی ویژه در سراسر کشور را آغاز کرده‌ایم.

حضور ۲۵۰۰ بسیجی در طرح نظارت ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۳

فرمانده بسیج وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست با اشاره به حضور بسیجیان در این طرح، گفت: امروز مهمترین مساله کشور سفره مردم و معیشت است؛ به همین جهت در وزارت جهاد کشاورزی بخش عمده‌ای از توان در راستای رسالت اصلی یعنی امنیت غذایی و تولید قرار گرفته است.

مهرداد پاکار با بیان این که باید نظارت در کنار تولید وجود داشته باشد، ادامه داد: از امروز این رزمایش برای امنیت بهتر در سفره غذایی آغاز می‌شود تا با تولیدکنندگان و افزایش نظارت کام مردم شیرین شود.

وی با اشاره به فلسفه وجودی بسیج، گفت: برای این طرح حدود ۲۵۰۰ نفر از بسیجیان وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور اعلام آمادگی کردند تا در کنار بازرسی و اصناف بر بازار نظارت کنند.