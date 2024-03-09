به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی بعد از ظهر شنبه در حاشیه این آئین اظهار داشت: اعتبار پارک حاشیهای بلوار امام علی (ع) ۱۳۶ میلیارد ریال است.
وی با بیان اینکه مساحت کفسازی این پارک سه هزار و ۳۰۰ مترمربع، مساحت فضای سبز هزار و ۳۵۰ مترمربع و طول کانال بتن مسلح شمال و جنوب جمعاً ۳۰۰ متر است.
معاون امور عمرانی شهرداری بندر بوشهر گفت: طول پروژه ۳۵۰ مترمربع شمال محور و ۳۵۰ متر جنوب محور امام علی (ع) است.
وی بیان کرد: ایمنسازی بلوار امام علی (ع) شروعشده است و پیمانکار آن مشغول به کار است و دو طرف بلوار فضای سبز کار میشود.
معاون امور عمرانی شهرداری بندر بوشهر افزود: میدان شهید مطهری زیر تقاطع شهید سلیمانی تا قبل از عید نوروز به بهرهبرداری میرسد.
محمدی خاطرنشان کرد: پروژه دفع آبهای سطحی اطراف میدان شهید مطهری نیز تجهیز کارگاه شده است.
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