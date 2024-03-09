به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی بعد از ظهر شنبه در حاشیه این آئین اظهار داشت: اعتبار پارک حاشیه‌ای بلوار امام علی (ع) ۱۳۶ میلیارد ریال است.

وی با بیان اینکه مساحت کف‌سازی این پارک سه هزار و ۳۰۰ مترمربع، مساحت فضای سبز هزار و ۳۵۰ مترمربع و طول کانال بتن مسلح شمال و جنوب جمعاً ۳۰۰ متر است.

معاون امور عمرانی شهرداری بندر بوشهر گفت: طول پروژه ۳۵۰ مترمربع شمال محور و ۳۵۰ متر جنوب محور امام علی (ع) است.

وی بیان کرد: ایمن‌سازی بلوار امام علی (ع) شروع‌شده است و پیمانکار آن مشغول به کار است و دو طرف بلوار فضای سبز کار می‌شود.

معاون امور عمرانی شهرداری بندر بوشهر افزود: میدان شهید مطهری زیر تقاطع شهید سلیمانی تا قبل از عید نوروز به بهره‌برداری می‌رسد.

محمدی خاطرنشان کرد: پروژه دفع آب‌های سطحی اطراف میدان شهید مطهری نیز تجهیز کارگاه شده است.