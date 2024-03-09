به گزارش خبرنگار مهر، امیر رجبی بعد از ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت سالروز تأسیس کانون مساجد اظهار کرد: کانون‌های مساجد از ثمرات پربرکت انقلاب اسلامی هست که با حضور نوجوانان و جوانان رقم خورده و امروز باعث تحولات بزرگی در حوزه فرهنگی و اجتماعی محلات شده است.

وی ضمن عرض تبریک سالروز تأسیس کانون‌های مساجد به همه فعالان این عرصه که به صورت جهادی در حال انجام فعالیت هستند، افزود: کانون‌های مساجد یک ظرفیت بزرگ برای حضور نوجوانان و جوانان در عرصه خدمت مسجدی است و آثار این خدمت به صورت برکت در زندگی آن‌ها دیده می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل با اشاره به اینکه کار مسجدی برای فعالان این عرصه برکت دارد، بیان کرد: اعضای کانون‌های مساجد در بستری فعالیت می‌کند، که محل عبادت است و همین مسئله موجب برکت در برنامه‌های فرهنگی می‌شود.

رجبی با بیان این مطلب که فعالیت‌های محتوای کانون‌های مساجد بعد ارزشی، دینی، اسلامی و انقلاب دارد، اضافه کرد: کانون‌های مساجد یک شبکه گسترده مردمی در مساجد و محلات است و این ظرفیت بزرگی باید در بین عموم مردم شناخته تر از این باشد.

وی خاطرنشان کرد: کانون‌های مساجد همیشه جز استان‌های پرافتخار در فعالیت‌های فرهنگی، دینی، قرآنی، اجتماعی و هنری بوده و در عرصه‌های کشوری توانستند رتبه‌های برجسته و برتر زیادی را کسب کند.