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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۲۶

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اردبیل:

کانون‌های مساجد شبکه گسترده مردمی در مساجد و محلات است

کانون‌های مساجد شبکه گسترده مردمی در مساجد و محلات است

اردبیل - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: کانون های مساجد یک شبکه گسترده مردمی در مساجد و محلات است و این ظرفیت بزرگ باید در بین عموم مردم شناخته تر از این باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رجبی بعد از ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت سالروز تأسیس کانون مساجد اظهار کرد: کانون‌های مساجد از ثمرات پربرکت انقلاب اسلامی هست که با حضور نوجوانان و جوانان رقم خورده و امروز باعث تحولات بزرگی در حوزه فرهنگی و اجتماعی محلات شده است.

وی ضمن عرض تبریک سالروز تأسیس کانون‌های مساجد به همه فعالان این عرصه که به صورت جهادی در حال انجام فعالیت هستند، افزود: کانون‌های مساجد یک ظرفیت بزرگ برای حضور نوجوانان و جوانان در عرصه خدمت مسجدی است و آثار این خدمت به صورت برکت در زندگی آن‌ها دیده می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل با اشاره به اینکه کار مسجدی برای فعالان این عرصه برکت دارد، بیان کرد: اعضای کانون‌های مساجد در بستری فعالیت می‌کند، که محل عبادت است و همین مسئله موجب برکت در برنامه‌های فرهنگی می‌شود.

رجبی با بیان این مطلب که فعالیت‌های محتوای کانون‌های مساجد بعد ارزشی، دینی، اسلامی و انقلاب دارد، اضافه کرد: کانون‌های مساجد یک شبکه گسترده مردمی در مساجد و محلات است و این ظرفیت بزرگی باید در بین عموم مردم شناخته تر از این باشد.

وی خاطرنشان کرد: کانون‌های مساجد همیشه جز استان‌های پرافتخار در فعالیت‌های فرهنگی، دینی، قرآنی، اجتماعی و هنری بوده و در عرصه‌های کشوری توانستند رتبه‌های برجسته و برتر زیادی را کسب کند.

کد مطلب 6050590

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