به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزبالله لبنان با صدور بیانیههایی از حملههای موشکی پیاپی به مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمینهای اشغالی خبر داد.
اداره اطلاعرسانی جنگی حزبالله لبنان اعلام کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۳:۰۵ عصر امروز شنبه نهم مارس ۲۰۲۴ تجمع نظامیان دشمن را در اطراف قلعه هونین با تسلیحات موشکی هدف گرفتند و آنان را به صورت مستقیم هدف قرار دادند.
همچنین حزبالله لبنان تاکید کرد که عصر امروز مواضع صهیونیستی «رویسه القرن» و «زبدین» در مزارع اشغالی شبعا را با تسلیحات موشکی مورد اصابت قرار داده است.
علاوه بر این اداره اطلاعرسانی جنگی حزبالله لبنان بیان کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۴ عصر امروز شنبه نهم مارس ۲۰۲۴ در منطقههای مرزی با فلسطین اشغالی با استفاده از تسلیحات مناسب با یک پهپاد اسرائیلی مقابله کردند؛ از این روی این پهپاد ناچار به بازگشت به داخل سرزمینهای اشغالی شد.
خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که آژیر هشدار در منطقههای اشغالی «حرفیش»، «فسوطه»، «نتوعا»، «متات» و «الکوش» به صدا درآمده است.
۶ موشک پدافندی ارتش رژیم صهیونیستی نیز در برابر بخش مرکزی نوار مرزی جنوب لبنان منفجر شد.
رسانههای عبری زبان نیز گزارش دادند که کمی پیشتر حزبالله لبنان ۶ موشک را به سوی منطقه اشغالی «معالیه یوسف» در شمال سرزمینهای اشغالی شلیک کرده است.
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