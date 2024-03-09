دستگیری فروشند شمش طلا تقلبی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالرضا محمدی سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: در پی مراجعه شخصی به کلانتری ۱۱۱ هفت چنار در خصوص خرید شمش طلا از فردی ناشناس که بعداً متوجه تقلبی بودن آن شمشها شده است رسیدگی به پرونده در دستور کار تیم عملیات کلانتری قرار گرفت و با بررسیهای فنی پلیسی مشخص شد که متهم قصد فروش شمش تقلبی را مجدداً به یکی از مغازههای طلافروشی دارد که سریعاً تیم عملیات به محل اعزام شد.
وی عنوان کرد: با حضور در محل متهم که با ظاهری آراسته قصد فریب خریدار را داشت شناسایی و دستگیر شد و بازرسی از اموال متهمین ۴ قطعه طلا که با آب طلا روکش و جعل شده بود کشف شد و متهمین که چارهای جز به اعتراف نداشت به فروش طلاهای تقلبی با فاکتورهای تقلبی به واحدهای صنفی طلافروشی اعتراف کرد.
سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: با بررسی پروندههای مشابه، مشخص شد متهم پروندهها یکسان بوده و متهم که چارهای جز به اعتراف نداشت با مشاهده مدارک و مستندات پلیس به ۳ فقره کلاهبرداری و فروش شمشهای تقلبی اعتراف کرد.
سرهنگ محمدی در پایان خاطر نشان کرد: تلاش برای شناسایی مال باختگان دیگر ادامه دارد و متهم برای تحقیقات بیشتر در اختیار کاراگاهان پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.
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