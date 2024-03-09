به گزارش خبرگزاری مهر، دور جدید رایزنیهای سیاسی بین معاونین سیاسی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان روز شنبه ۱۹ اسفند در تهران برگزار شد.
واهان کوستانیان، معاون وزیر امور خارجه ارمنستان که در رأس هیاتی به منظور برگزاری دور جدید رایزنیهای سیاسی معاونین وزرای امور خارجه ایران و ارمنستان به تهران سفر کرده است با علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.
در این دیدار، مهمترین موضوعات در روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
باقری با اشاره به روند رو به رشد روابط بین دو کشور همسایه و دوست، بر نقش مؤثر رایزنیهای مستمر بین مقامات دو کشور در ارتقای سطح همکاریها تاکید کرد.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اهمیت صلح و ثبات پایدار در منطقه و ضرورت تسریع در امضای توافق صلح بین آذربایجان و ارمنستان، بر حل و فصل مسائل به دست خود کشورهای منطقه تاکید و مداخله بیگانگان در تصمیم گیریهای مربوط به منطقه را موجب پیچیدهتر شدن شرایط و خسارت بار ارزیابی کرد.
کوستانیان، معاون وزیر امور خارجه ارمنستان، از مواضع جمهوری اسلامی ایران درمورد حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت و تغییرناپذیری مرزهای شناخته شده بینالمللی تشکر و بر اهمیت توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاست این کشور مبنی بر تنوع بخشی به روابط خود تاکید کرد.
وی با استقبال از حضور شرکتهای ایرانی در طرحهای زیرساختی ارمنستان، بر همکاریهای چندجانبه در چارچوب طرحهای حمل و نقلی به ویژه کریدور خلیج فارس-دریای سیاه تاکید کرد.
علی باقری با اشاره به وضعیت دردناک و وخیم انسانی در غزه تصریح کرد بیان کرد که امروز مسئله غزه، نه تنها یک نسلکشی آشکار و جنایت علیه بشریت عیان است، بلکه یک بحران بزرگ انسانی است که استمرار آن برای همگان مسئولیت بینالمللی بهدنبال دارد. در دنیای امروز ارتکاب چنین جنایاتی از موجودیتی غیر از رژیم اشغالگر قابل تصور نیست و همه دولتها باید تلاش کنند که این فاجعه بزرگ انسانی و تاریخی هرچه زودتر پایان یابد.
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