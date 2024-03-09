به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جلال عصر شنبه پس از نشست مشترک با مدیران کل غله و خدمات بازرگانی و استاندارد استان خراسان رضوی در مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اگر با تخلفی هم برخورد میشود مبتنی بر نظارت مردم یا گزارشهای الکترونیکی است.
مشاور وزیر اقتصاد گفت: خرید ۱۲ میلیون قرص نان روزانه در کشور به ثبت میرسد و نانواییهای برتر و موفق از نظر مردم حمایتهای متعدد را دریافت میکنند.
وی ادامه داد: در نشست امروز با مدیران خراسان رضوی در مورد نظارتها، مقرر شد تا دستگاههای مؤثر، فرمهای نظارت خود را معرفی کنند تا به صورت الکترونیکی بتوان نظارت بیشتری بر فعالیت نانواییها داشت.
جلال گفت: این طرح در سومین مرحله اجرایی بر محور مشارکت مردم نسبت به کیفیت نان و آرد پیش میرود.
سخنگوی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان افزود: این طرح در مرحله سوم خود در حوزه مردمی سازی، به جد به دنبال مشارکت مردم برای ارزیابی نانوایی هاست و در این راستا سامانه نظر در آذرماه امسال رونمایی شد.
وی ادامه داد: مردم با مراجعه به این سامانه کاربردی علاوه بر امکان مشاهده وضعیت تراکنش خرید نان، میتوانند میزان رضایتشان را از کیفیت نان و تجربه خرید خود ثبت کنند که به این ترتیب میزان رضایت مردم به صورت مستقیم در اقتصاد نانواییها تأثیر دارد.
جلال اظهار کرد: دادههای دریافتی در این قالب به صورت هوشمند، کمی میشود و در میزان دسترسی نانوایان به آرد تأثیر میگذارد.
اجرای طرح عرضه نان با آرد کامل
سخنگوی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان با بیان اینکه سیاست کلان دولت و تاکید مجلس شورای اسلامی اجرای طرح عرضه نان با آرد کامل است گفت: اجرای این طرح به تدریج در استانهای مختلف در حال برنامه ریزی است.
وی افزود: در این طرح، نانواییهای منتخب در استانهای مد نظر نان با آرد کامل یا آردی که سبوس آن به صوت حداقلی کسر شده و دارای ارزش غذایی بیشتری است را عرضه میکنند.
جلال اضافه کرد: در این راستا علاوه بر ضرورت فرهنگ سازی مصرف این نانها در بین مردم، سیاستهای تشویقی برای کارخانههای آرد و نانواییهایی که به سمت تولید نان کامل میروند در دستور کار است.
سخنگوی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان کشور گفت: بعد از دریافت بازخورد اجرای این طرح در استانهای پیشگام از جمله استان خراسان رضوی، سیاستهای کلان در اجرای این طرح در سراسر کشور اعلام میشود.
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