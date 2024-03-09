به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر امروز شنبه در سخنانی از مخالفت مصر با کوچاندن ساکنان نوار غزه به صحرای سینا سخن گفت.
السیسی بیان کرد: مصر کوچاندن ساکنان نوار غزه به سینا را نمیپذیرد، از خاکش دست نمیکشد و از مرزهایی که از هزاران سال پیش به ارث رسیده است دفاع خواهد کرد.
رئیس جمهور مصر که در کنفرانس فرهنگی نیروهای مسلح مصر به مناسبت روز گرامیداشت «شهید» سخنرانی میکرد گفت: مصر گذرگاه رفح را به صورت کامل نبسته است و اصرار دارد که این گذرگاه به صورت ۲۴ ساعته باز باشد.
همچنین السیسی در خصوص بازسازی نوار غزه پس از جنگ نیز تاکید کرد: در نتیجه ویرانی گسترده نوار غزه هزینه بازسازی این باریکه به ۹۰ میلیارد دلار میرسد.
رئیس جمهور مصر با اشاره به تلاشهای مصر برای برقراری آتشبس در نوار غزه افزود: مصر تا بالاترین حد توان خود برای حمایت از فلسطینیان ساکن نوار غزه و امدادرسانی به آنان تلاش میکند.
علاوه بر این السیسی تاکید کرد که مصر از تلاش برای برقراری آتشبس در نوار غزه و ورود کمکها به این باریکه فروگذار نخواهد کرد.
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