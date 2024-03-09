هلاکت یک تکاور صهیونیست دیگر در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی از تلفات جدید خود در نبرد زمینی میان نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی و مبارزان مقاومت فلسطین در نوار غزه خبر داد.

بر این اساس ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که یک تکاور صهیونیست دیگر در نبردهای جاری در نوار غزه به دست مبارزان مقاومت فلسطین به هلاکت رسیده است.

گفتنی است این‌دست آمارها در حالی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی مطرح می‌شود که شمار دقیق نظامیان صهیونیست کشته و زخمی‌شده به دست مبارزان مقاومت در غزه بسیار فراتر از آمار اعلامی از سوی ارتش این رژیم است و رژیم صهیونیستی در تلاش است با پنهان‌داشتن شمار دقیق تلفات خود از فشارهای محافل سیاسی صهیونیستی و شهرک‌نشینان صهیونیست بگریزد و روی شکست‌های خود سرپوش بگذارد.