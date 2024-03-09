  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۰۰

هلاکت یک تکاور صهیونیست دیگر در نوار غزه

هلاکت یک تکاور صهیونیست دیگر در نوار غزه

ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت یک تکاور صهیونیست دیگر در نبردهای نوار غزه میان نظامیان صهیونیست و مبارزان مقاومت فلسطین اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی از تلفات جدید خود در نبرد زمینی میان نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی و مبارزان مقاومت فلسطین در نوار غزه خبر داد.

بر این اساس ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که یک تکاور صهیونیست دیگر در نبردهای جاری در نوار غزه به دست مبارزان مقاومت فلسطین به هلاکت رسیده است.

گفتنی است این‌دست آمارها در حالی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی مطرح می‌شود که شمار دقیق نظامیان صهیونیست کشته و زخمی‌شده به دست مبارزان مقاومت در غزه بسیار فراتر از آمار اعلامی از سوی ارتش این رژیم است و رژیم صهیونیستی در تلاش است با پنهان‌داشتن شمار دقیق تلفات خود از فشارهای محافل سیاسی صهیونیستی و شهرک‌نشینان صهیونیست بگریزد و روی شکست‌های خود سرپوش بگذارد.

کد مطلب 6050802

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها