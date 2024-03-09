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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۰۰

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه:

اشغالگران به اعدام صحرایی فلسطینیان دست می‌زنند

اشغالگران به اعدام صحرایی فلسطینیان دست می‌زنند

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه از اعدام صحرایی فلسطنیان در نوار غزه از سوی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی که مورد یورش قرار می‌دهند مرتکب اعدام صحرایی فلسطینیان می‌شوند.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه تاکید کرد: پیکر برخی از شهیدان نوار غزه به بیمارستان‌های این باریکه منتقل نمی‌شود.

القدره در رابطه با وقوع قحطی و گرسنگی در شمال باریکه غزه گفت: مناطق شمالی نوار غزه با قحطی و گرسنگی مواجه هستند و فرود آوردن کمک‌های هوایی کافی نیست.

وی با اشاره به خطرات فرود آوردن کمک‌ها در نوار غزه ادامه داد: کمک‌هایی که از هوا فرستاده می‌شوند خطرآفرین هستند و جان برخی شهروندان را گرفته‌اند.

همچنین القدره در رابطه با میزان کمک‌های ارسالی به نوار غزه بیان کرد: میزان کمک‌های پزشکی ورودی به نوار غزه با کاهش بسیاری مواجه بوده است.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه تاکید کرد: اشغالگران از کمک‌ها به عنوان سلاحی برای کشتار فلسطینیان استفاده می‌کنند.

کد مطلب 6050798

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    نظرات

    • حمید IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      5 0
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      سلام روح شهدای فلسطینی شاد وبرای مردمش دعا میکنیم که در این جنگ نابرابر پیروز شوند
      • IR ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
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        سلام.خداکنه‌ولی برادر مگه دیگه کسی از فلسطینای بیچاره و تنها باقی مونده ک بخوان پیروز بشن،! واقعا متاسفم برا هرچی مسلمون تو دنیا هست.چقد صبر دارن پس دیگه کی باید ب داد مسلمون بی دفاع و مظلوم میخوان برسن؟ بخدا این ظلمه در حق فلسطین از طرف کشورهای مسلمون ک میگن انسانیت حالیشونه.اونم از روی اگاهیه کام
    • علی IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      0 0
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      حتما باید امام زمان بیاد ک در رکابش با این کافرا جنگید ، چرا شیعه حرکتی نمیزنه ؟
    • IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
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      یعنی لعنت ب شرف نداشتیه هرچی کشور عربی اسلامی هست ک ناموس ندارن.منظورم کشورهایی فربیه ک سگ و نوچه ی آمریکا و ی مشت حیوون بی صفتن.تف ب ناموس نداشتتون یعنی عربستان مصر قطر اردن و... تف.فقط خاک پای یمن هستم درود ب غیرتت یمن خداقوت مردان با شرف‌...چو ایران نباشد تن من مباد.

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