به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی که مورد یورش قرار میدهند مرتکب اعدام صحرایی فلسطینیان میشوند.
سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه تاکید کرد: پیکر برخی از شهیدان نوار غزه به بیمارستانهای این باریکه منتقل نمیشود.
القدره در رابطه با وقوع قحطی و گرسنگی در شمال باریکه غزه گفت: مناطق شمالی نوار غزه با قحطی و گرسنگی مواجه هستند و فرود آوردن کمکهای هوایی کافی نیست.
وی با اشاره به خطرات فرود آوردن کمکها در نوار غزه ادامه داد: کمکهایی که از هوا فرستاده میشوند خطرآفرین هستند و جان برخی شهروندان را گرفتهاند.
همچنین القدره در رابطه با میزان کمکهای ارسالی به نوار غزه بیان کرد: میزان کمکهای پزشکی ورودی به نوار غزه با کاهش بسیاری مواجه بوده است.
سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه تاکید کرد: اشغالگران از کمکها به عنوان سلاحی برای کشتار فلسطینیان استفاده میکنند.
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