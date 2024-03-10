عطر افشانی فضای مساجد در سمنان/ ضیافت الهی در صحن بُستان ها

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: غبارروبی مساجد یکی از سنت‌های قدیمی مردم استان سمنان مانند دیگر نقاط کشورمان در آستانه ماه رمضان و همچنین سال نو است امسال نیز شاهد حضور باشکوه مردم در این مراسم معنوی بودیم مراسمی که مساجد را برای ماه مهمانی دل‌ها آماده می‌سازد.

مسؤولان اعلام کرده‌اند که امسال ۴۰۰ مسجد در سراسر استان سمنان غبارروبی می‌شود و این کار با حضور مردم رنگ و بوی مردمی و معنوی خاصی نیز گرفته است. مردم استان از پیر و جوان و زن و مرد این روزها به مساجد می‌آیند تا غبار از چهره این خانه‌های معنویت بر چینند. همانطور که حافظ می‌سراید: از صبا هر دم مشامِ جانِ ما خوش می‌شود؛ آری آری طیبِ اَنفاسِ هواداران خوش است.

همه می‌آیند

حجت الاسلام محمدی از روحانیان استان سمنان در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه مردم در آستانه ماه محرم، ماه رمضان و سال نو از دیرباز به مساجد آمده و غبارروبی را صورت می‌دهد، گفت: مردم ما مسجد را مانند خانه خودشان بلکه به مراتب ارزشمند تر می‌دانند لذا همانطور که برای خانه خودشان در آستانه عید خانه تکانی را صورت می‌دهند، در مساجد نیز این کار را انجام می‌دهند.

محمدی با بیان اینکه به تنظیف اماکن مذهبی و معنوی بسیار توصیه شده است، ابراز کرد: از رسول الله (ص) ذکر شده که کسی که مسجدی را جارو کند انگار در ۴۰۰ غزوه با من شرکت داشته است اگر کسی مسجدی را جارو بزند ۴۰۰ حج گذارده و ۴۰۰ بنده آزاد کرده و هر کس گرد و غبار از چهره مساجد بزداید ۴۰۰ روز روزه گرفته است.

وی با بیان اینکه این مطالب گرانقدر نشان از اهمیت رسیدگی به مساجد دارد، افزود: مردم ما در سراسر استان سمنان با درک این اهمیت و همچنین جایگاه مساجد در دین مبین اسلام به خوبی در تمام مراجل غبارروبی مساجد حضور پر رنگ پیدا می‌کنند که شاهد آن هستیم.

تقارن ماه مهمانی و عید نوروز

امسال در تقارن عید نوروز و ماه رمضان بسیاری از مساجد و بقاع متبرکه استان سمنان میزبان خیل مسافران نوروزی و زائران علی بن موسی‌الرضا (ع) نیز است زائران و مسافرانی که از روزهای قبل در شهرهای استان حضور دارند. این امر سبب شده تا امسال خدام مساجد و مردم به همتی مضاعف نسبت به غبارروبی مساجد اقدام کنند.

در واقع امسال مردم استان سمنان هم مساجد را برای حضور مردم در ماه رمضان غبارروبی و عطر افشانی می‌کنند و هم به صورت نمادین خانه‌های شأن را برای حضور مسافران نوروزی و به خصوص زائران امام رضا (ع) آماده می‌سازند تا به نوعی مهمان نوازی مردم دیار قومس را نیز به ملت ایران اسلامی نشان دهند و این تقارن در روزهای آخر اسفند ماه ۱۴۰۲ بسیار زیبا و البته نمادین شده است.

رسول اکرم (ص) می‌فرمایند: «هرکس در مسجدی از مساجد خدا چراغی بیفروزد پیوسته فرشتگان الهی و حاملان عرش تا هنگامی که آن چراغ روشنایی دارد برای او طلب آمرزش می‌کنند» همچنین در جای دیگری می‌فرماید: «هر کس دوست دارد قبرش تاریک نباشد مساجد را نورانی کند».

آمادگی برای حضور در مساجد

محمد رضا غلامی خادم یکی از مساجد استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه غبارروبی یکی از رسوم و آئین ویژه مردم در آستانه ماه رمضان است زیرا مردم مسجد را خانه اصلی خود می‌دانند، گفت: بسیاری از مردم محل حتی از نقاط دیگر شهر به کمک می‌آیند تا مسجد غبارروبی شود و این بسیار زیبنده است.

غلامی با بیان اینکه غبارروبی در مسجد صاحب‌الزمان (عج) مانند برخی مساجد دیگر حتی یک رسم و سنتی هم دارد برای مثال از یک هفته به ماه رمضان وظایف مشخص است و برخی وظیفه‌ها حتی به صورت سنتی به بزرگ‌تری از جمع سپرده شده است، تاکید کرد: غبارروبی مسجد در واقع آماده کردن آن برای ماه ضیافت الهی است.

وی با بیان اینکه در ماه رمضان مراسم افطار، دور خوانی قرآن کریم، جز خوانی و انس با قرآن، مراسم احیا و … برگزار می‌شود در نتیجه مردم خودشان قرار است از این مکان بهره مند شود، افزود: مردم با بینش خوبی که دارند واقف به این موضوع هستند در نتیجه در این غبارروبی مشارکت می‌کنند.

تکریم مساجد و بقاع متبرکه

یک شهروند که در غبارروبی حضور پیدا کرده نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: رجب و شعبان و رمضان ماه‌های غبارروبی از دل‌ها هستند و تقارن آنها با سال نو هم به این موضوع افزوده است، تاکید کرد: همانطور که آدمی دل‌های خودش را غبارروبی می‌کند کینه و بدی را بیرون می‌ریزد باید خانه خدا و مکان‌هایی که قرار است مراسم و آئین معنوی در آنها برگزار شود را هم آماده و مهیا سازد.

رضا کریمی که معلم بازنشسته نیز است، با بیان اینکه غبارروبی مساجد بسیار معنویات خوبی هم دارد، ابراز کرد: این مراسم تقریباً ۲۰ سالی می‌شود که بیشتر رونق گرفته و جدی تر دنبال می‌شود و لذا گروه بیشتری از مردم هم در آن مشارکت می‌کنند که نشان می‌دهد عزم جدی تری برای تکریم مساجد وجود دارد که به خصوص در بین نسل جوان آن را می‌توان دید.

وی با بیان اینکه نیمی از کسانی که در این مراسم حضور دارند جوان هستند، افزود: اینها رویش‌های انقلاب اسلامی ما است که امروز جوانان در عرصه کارهای معنوی مانند غبارروبی مساجد از بزرگ‌ترها هم پیشی بگیرند و این کار شایسته ایران به مثابه ام القرای جهان اسلام است.

رسم‌های معنوی مردم استان سمنان

غبارروبی مساجد از دیرباز بوده و با حضور مردم محل عمدتاً رسم غبارروبی مسجد در آستانه ماه محرم تحت عنوان سیاه‌پوشان و مه رمضان تحت عنوان غبار روبان انجام می‌شد اما دو دهه‌ای می‌شود که بعد از پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجلاسیه مساجد جلوه‌ای دیگر پیدا کرده و قدری حضور مردم در آن پر رنگ تر شده است.

برخی عقیده دارند که این حضور نشان از اهمیت دادن مردم به مساجد این مکان‌های معنوی است و برخی عقیده دارند که در پس تمام این آداب و رسوم حکمت‌هایی نهفته است برای مثال می‌گویند یکی از حکمت‌های غبارروبی جویا شدن از احوال هم محله‌ای ها و گره گشایی‌ها است که حتی بعضاً به لحاظ مالی می‌تواند در آستانه ماه رمضان خانواده‌ای را کمک کند.

در حالی به ماه رمضان و ماه مهمانی خدا نزدیک می‌شویم که مردم استان سمنان از پیر و جوان و مرد و زن در روزهای اخیر با حضور در مساجد، این اماکن متبرکه و معنوی را برای حضور عاشقان آل الله آماده ساخته‌اند مساجدی که از میانه این هفته میزبان مردم عاشق دیار قومس است.