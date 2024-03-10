به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی و تبیین مأموریت‌های محوله رئیس قوه قضائیه با حضور رئیس مرکز، معاونین و هیأت مدیره‌های وکلا و کارشناسان رسمی، روز یکشنبه برگزار شد.

حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه، اهمیت برگزاری این نشست را صحبت‌ها و نکته‌های بسیار مهم قاضی‌القضات کشور در همایش مشهد در مورد مرکز عنوان کرد و گفت: اعتماد ریاست قوه به مرکز و تعاریفشان از مجموعه ما، وظایف و مسئولیت مرکز را دوچندان کرده است و ما خود را مکلف می‌دانیم تا پاسخ این اعتماد را با تحقق سرفصل‌های مشخص شده از سوی وی، بدهیم.

وی ادامه داد: در همین راستا طی یک ماه گذشته صحبت‌های رئیس قوه را مورد تحلیل محتوا قرار داده‌ایم و نکات ظریف آن را استخراج کرده‌ایم و در چندین نوبت برای آن جلسات کارشناسی برگزار کردیم و امروز نیز درصددیم با حضور هیئت مدیره‌های استانی این موضوع را در مسیر خرد جمعی به اشتراک بگذاریم و از دل آن راهکارها و پیشنهادات مؤثر در راستای تحقق مأموریت‌های محوله از سوی ریاست قوه را بیابیم.

عبدلیان پور، حضور رئیس قوه قضائیه در جلسه مرکز طی دو سال پیاپی را قابل تأمل دانست و آن را نشان دهنده نگرش و تمرکز وی بر عملکرد مرکز قلمداد کرد و گفت: حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای توجه ویژه به لایه‌های بیرونی قوه دارند که ما یکی از مهمترین موارد آن هستیم که به عنوان بزرگترین نهاد ملی ارائه دهنده خدمات حقوقی در کشور قلمداد می‌شویم؛ لذا ما به دنبال این هستیم که در چنین جمع‌هایی با هم اندیشی و همفکری در مورد صحبت‌ها و محورهایی که رئیس قوه مطرح کردند راهکار بدهیم و بررسی کنیم تا این مأموریت‌ها را اجرایی کنیم.

وی افزود: این مساله برای استان‌ها بسیار با اهمیت‌تر است چرا که هرکدام برای خود حکم یک دستگاه مستقل دارند. استان‌ها بسیار بیشتر از مرکز می‌توانند باری از دوش مرکز و قوه بردارند.

در ادامه این نشست هیأت مدیره‌های وکلا و کارشناسان سراسر کشور، به نوبت صحبت‌های خود را پیرامون این نشست هم اندیشی مطرح کردند و پیشنهادات شأن را به صورت شفاهی و کتبی ارائه دادند.