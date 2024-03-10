به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنانی به مناسبت ماه مبارک رمضان گفت: این که ما در حالی وارد ماه مبارک رمضان میشویم که در یاری از ملت فلسطین در مبارزه به وسیله موشک، پهپاد، اموال و جنبوجوش مردمی گسترده هستیم از توفیقات الهی است.
الحوثی با اشاره به لزوم تداوم راهپیماییهای مردمی در حمایت از مردم غزه افزود: مساله، تنها راهپیمایی نیست، زیرا راهپیمایی به موضع موشکی و مبارزه به وسیله پهپاد گره خورده است.
رهبر جنبش انصارالله یمن ضمن اشاره به تأثیر این راهپیماییهای مردمی ادامه داد: هنگامی که موشک و پهپاد به سوی ناوهای آمریکایی شلیک میشود، آمریکا مشاهده میکند که در پسِ این موشکها و پهپادها سیل خروشان ملت حضور دارد.
الحوثی افزود: حضور در راهپیماییها امری بزرگ، مهم، شرافتمندانه و ضروری است و با برگزاری این راهپیماییها دشمن درمییابد که این همراهی، پشتوانه عملیاتهای ما است.
رهبر جنبش انصارالله یمن با اشاره به اتفاقهای جاری در نوار غزه گفت: رخدادهای غزه بخشی از حمله به تمامی یک امت است و ما امتی هستیم که هدف قرار داده شدهایم.
الحوثی ادامه داد: ان شاالله عملیاتهای ما ادامه خواهد داشت و بیشترِ فعالیتهای ما تداوم خواهد یافت. برخی فعالیتهای بنیادین و ضروری باید ادامه پیدا کند.
نظر شما