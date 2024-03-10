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۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۴۸

عبدالملک بدرالدین الحوثی: عملیات‌های ما ادامه خواهد داشت

عبدالملک بدرالدین الحوثی: عملیات‌های ما ادامه خواهد داشت

رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنانی به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان اعلام کرد که عملیات‌های نیروهای مسلح یمن همچنان ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنانی به مناسبت ماه مبارک رمضان گفت: این که ما در حالی وارد ماه مبارک رمضان می‌شویم که در یاری از ملت فلسطین در مبارزه به وسیله موشک، پهپاد، اموال و جنب‌وجوش مردمی گسترده هستیم از توفیقات الهی است.

الحوثی با اشاره به لزوم تداوم راهپیمایی‌های مردمی در حمایت از مردم غزه افزود: مساله، تنها راهپیمایی نیست، زیرا راهپیمایی به موضع موشکی و مبارزه به وسیله پهپاد گره خورده است.

رهبر جنبش انصارالله یمن ضمن اشاره به تأثیر این راهپیمایی‌های مردمی ادامه داد: هنگامی که موشک و پهپاد به سوی ناوهای آمریکایی شلیک می‌شود، آمریکا مشاهده می‌کند که در پسِ این موشک‌ها و پهپادها سیل خروشان ملت حضور دارد.

الحوثی افزود: حضور در راهپیمایی‌ها امری بزرگ، مهم، شرافتمندانه و ضروری است و با برگزاری این راهپیمایی‌ها دشمن درمی‌یابد که این همراهی، پشتوانه عملیات‌های ما است.

رهبر جنبش انصارالله یمن با اشاره به اتفاق‌های جاری در نوار غزه گفت: رخدادهای غزه بخشی از حمله به تمامی یک امت است و ما امتی هستیم که هدف قرار داده شده‌ایم.

الحوثی ادامه داد: ان شاالله عملیات‌های ما ادامه خواهد داشت و بیش‌ترِ فعالیت‌های ما تداوم خواهد یافت. برخی فعالیت‌های بنیادین و ضروری باید ادامه پیدا کند.

کد مطلب 6051737

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    نظرات

    • IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
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      مردم یمن پشت انصارالله هستن سلاح خیلی پیشرفته بهشون بدید ومستشار اهداف حیاتی روبزنند امارات ویمن پالایشگاهشون چرا زده نمیشه
    • IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
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      خداقوت دلاور

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