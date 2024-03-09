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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۱۸

سرتیپ سریع خبر داد؛

حمله گسترده پهپادی و موشکی ارتش یمن علیه ناوهای آمریکایی

حمله گسترده پهپادی و موشکی ارتش یمن علیه ناوهای آمریکایی

نیروهای مسلح یمن امروز شنبه با صدور بیانیه ای از هدف قرار دادن یک کشتی و چندین ناو آمریکایی در دریای سرخ و خلیج عدن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای مسلح یمن طی دو عملیات نظامی یک کشتی و چند فروند ناوی آمریکایی در دریای سرخ و خلیج عدن را با استفاده از موشک و پهپادهای تهاجمی مورد حمله قرار دادند.

بنابر اعلام سخنگوی نیروهای مسلح یمن در این حمله از ۳۷ فروند پهپاد تهاجمی استفاده شد و ناوهای آمریکایی با موفقیت هدف قرار گرفتند.

وی تاکید کرد که در این حمله گسترده پهپادی و موشکی کشتی آمریکایی پروپیل فورچون هدف حمله قرار گرفته است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که این نیروها تا زمان توقف تجاوزات علیه نوار غزه و همچنین برچیده شدن محاصره این باریکه، به عملیات های خود در دریای سرخ و خلیج عدن ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6050110

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    نظرات

    • محمدعلیصادقی IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
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      بنازم به شجاعت یمن که جهان درعمل خود شوکه کرد

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