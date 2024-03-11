لرزش و رعشه با احتمال بالاتر ابتلا به زوال عقل مرتبط است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، دکتر «الن لوئیس»، رئیس بخش عصب شناسی در دانشگاه تکزاس، میگوید: «رعشه و لرزش، نه تنها بر توانایی فرد برای انجام کارهای روزانه مانند نوشتن و خوردن تأثیر میگذارد، بلکه مطالعه ما نشان میدهد که افراد مبتلا به لرزش حاد نیز در معرض خطر ابتلاء به زوال عقل هستند.»
با این حال، محققان افزودند، خطر زوال عقل ناشی از لرزش حاد کمتر از بیماری پارکینسون است که یک اختلال حرکتی شدیدتر است.
طبق گفته محققان، لرزش حاد باعث میشود دستها، بازوها، پاها، سر، تنه، فک یا صدای بیمار بهطور ریتمیک بلرزد. این بیماری بیشتر در بین افراد بالای ۶۵ سال شایع است، اما میتواند افراد را در هر سنی تحت تأثیر قرار دهد و اغلب با پارکینسون اشتباه گرفته میشود.
به گفته محققان، مشخص نیست که چه چیزی باعث لرزش حاد میشود، اما یک نظریه این است که این اتفاق زمانی رخ میدهد که مخچه نتواند به درستی با سایر قسمتهای مغز ارتباط برقرار کند. مخچه هماهنگی عضلات را کنترل میکند.
برای این مطالعه، محققان ۲۲۲ بیمار مبتلا به لرزش حاد را ردیابی کردند.
میانگین سنی این بیماران در شروع مطالعه ۷۹ سال بود و به طور مرتب آزمایشهای تفکر و حافظه برای ردیابی شروع زوال عقل بر روی آنها انجام میشد.
در طول این مطالعه، ۵۹ نفر به اختلال شناختی خفیف و ۴۱ نفر دچار زوال عقل شدند.
حدود ۱۹ درصد از شرکت کنندگان در طول مطالعه دچار زوال عقل شدند و هر سال به طور متوسط ۱۲ درصد از افراد مبتلا به اختلال شناختی خفیف به زوال عقل مبتلا شدند.
به گفته محققان، این نرخها سه برابر بیشتر از نرخهای جمعیت عمومی بود، اما کمتر از تعدادی بود که در افراد مبتلا به پارکینسون مشاهده شد.
محققان همچنین دریافتند که ۲۷ درصد از شرکتکنندگان در طول مطالعه اختلال شناختی خفیف داشتند یا به آن مبتلا شده بودند، نرخی که تقریباً دو برابر ۱۴.۵ درصد در جمعیت عمومی، اما کمتر از ۴۰ درصد در افراد مبتلا به پارکینسون، است.
محققان نمیتوانند بگویند چرا لرزش حاد ممکن است با زوال عقل مرتبط باشد، زیرا این مطالعه فقط ماهیت مشاهدهای داشت.
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