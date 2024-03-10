رزمایش بزرگ اربعین محور وحدت شیعه در جهان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله غفوری بعد از ظهر یکشنبه در نشست مشترک مواکب مردمی خانقین عراق و جمعی از مواکب مردمی استان کرمانشاه، خدمت‌گزاری به زائران حضرت اباعبدالله‌الحسین (علیه‌السلام) را نشانه عشق به وجود مقدس حضرت سیدالشهداء (علیه‌السلام) و شهدای کربلا خواند و اظهار کرد: این عشق در طول تاریخ حتی لحظه‌ای از حرارت نیفتاده است.

وی خدمت‌گزاری به زوار حسینی (علیه‌السلام) را برخاسته از تقوای قلبی دانست و عنوان کرد: وجود مقدس امام حسین (علیه‌السلام)، نام مقدس ایشان و حادثه عظیم عاشورا از شعائر الهی هستند و طبعاً کربلا و اربعین و نام شهدای با عظمت کربلا نیز از شعائر الهی می‌باشند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه کوشش مواکب مردمی بسیار ارزشمند است، تصریح کرد: تلاش شما خدام اربعین باعث می‌شود که این راه زنده بماند و این پرچم در اهتزاز باشد تا زمینه ظهور وجود مقدس حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) فراهم شود و حضرت پرچم یالثارات‌الحسین (علیه‌السلام) را در عالم برافراشته کند.

امام‌جمعه کرمانشاه با اشاره به اینکه آنچه در اربعین اتفاق می‌افتد یک حادثه بزرگ بین‌المللی است، عنوان کرد: بیش از بیست میلیون جمعیت در یک نقطه و در یک زمان خاص براساس یک هدف مقدس و برای نشان‌دادن یک راه بسیار باشکوه و ماندگار تجمع می‌کنند که نظیر آن در کل دنیا وجود ندارد. کربلا نشان قیام، استقامت و ایستادگی پای دین خدا تا لحظه شهادت است و شما محور وحدت شیعه در کل دنیا شده‌اید.