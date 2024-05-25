به گزارش خبرنگار مهر، ۴۰۲۵ هیأت و موکب حسینی در بیانیه مشترکی، شهادت آیت‌الله رئیسی را تسلیت گفتند و خدمات او برای رونق عزای سیدالشهدا و تسهیل سفر اربعین را یادآور شدند.

متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا / ‏احزاب ۲۳

در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که باخدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند.

شهادت خادم‌الرضا، سیدالشهدای خدمت، روضه‌خوان امام حسین (علیه‌السلام) و پرچم‌دار اربعین حسینی شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، در شب میلاد حضرت رضا علیه‌السلام، همه احرار عالم و محبین اهل‌بیت (علیهم‌السلام) را داغدار کرد.

هیأت‌ها، مواکب و فعالان اربعین حسینی، ضمن عرض تسلیت به محضر امام عصر (عج)، رهبر عزیز انقلاب اسلامی، ملت شهیدپرور ایران و خانواده محترم رئیس‌جمهور مردمی و همراهان ایشان، این نکته را یادآوری می‌کنند که اگر چه رئیس‌جمهور رئیسی مغتنم بود؛ اما شهید جمهور از آن مغتنم‌تر است.

فعالان هیأتی و اربعینی سراسر کشور تا ابد سوز و اشک‌های او را در ذهن خواهند داشت و هرگز تلاش‌ها و میان‌داری‌های او برای رونق اربعین حسینی و زیارت سیدالشهداء (علیه‌السلام) را فراموش نخواهند کرد. سید ابراهیم رئیسی به همه ما نشان داد که نوکر حسین بن علی (علیهماالسلام) در هر پست و مقامی که باشد باز نوکر امام خویش است و قلب و نبضش برای خدمت بی‌وقفه به مولای حقیقی عالم می‌تپد.

ما یقین داریم که دغدغه و اهتمام ایشان برای تسهیل زیارت اربعین آن‌چنان که در دنیا راحتی و رفاه را برای زائران سیدالشهداء (علیه‌السلام) رقم زد، در سرای آخرت سبب آرامش روح و ترفیع درجه او خواهد بود.

ساده‌زیستی و مردمی‌بودن، اخلاص، ولایت‌مداری، مدیریت جهادی و دلسوزی و حمایت از مظلومان و مستضعفان عالم، بخشی از ویژگی‌های شخصیتی ایشان بود که او را به کارگزاری در تراز انقلاب اسلامی تبدیل کرده بود و ادامه این راه، رسالت بزرگی است که بر دوش همه خدمتگزاران جمهوری اسلامی است.

در پایان برای همه شهدا از صدر اسلام تا کنون علی‌الخصوص رئیس‌جمهور مجاهد خستگی‌ناپذیر شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، شهید آیت‌الله محمدعلی آل‌هاشم امام‌جمعه محبوب و مردمی، وزیر انقلابی و دیپلمات مقاومت شهید حسین امیرعبداللهیان و استاندار جوان و جهادی آذربایجان شرقی شهید مالک رحمتی، علو درجات را مسئلت می‌نمائیم.

نسأل‌الله منازل الشهدا

جامعه فعالان مردمی اربعین

جامعه ایمانی مشعر