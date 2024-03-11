کتاب عملکرد دوساله دولت در حوزه وزارت علوم منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، کتاب روایتی از عملکرد دوساله دولت مردمی در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری «روایت ذینفع محور»، توسط دکتر سمیه نصیرزاده و دکتر مصطفی باقریان فر منتشر و به بهای سه میلیون و پانصد هزار ریال توسط انتشارات موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی راهی بازار نشر شد.
در مقدمه کتاب آمده: دولت سیزدهم که نخستین دولت چله دوم انقلاب اسلامی است با الهام از رهنمودهای رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی در مفاد بلند بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بر آن است تا با بهرهگیری از نیروی انسانی توانمند، نخبگان و دانشمندان کشور، تقویت حوزههای علمی، پژوهشی، فناوری و نوآوری پلههای پیشرفت همهجانبه و مقدمات شکلگیری تمدن نوین اسلامی ایران را فراهم آورد.
بر همین اساس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای ارزشمند و گرانبهای انسانی، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، پارک های علم و فناوری با رویکرد مدیریت جهادی و اعتماد به جوانان انقلابی و نخبگان متعهد تمامی مساعی خود را برای کسب توفیقات حداکثری دولت انقلابی و تقویت انگیزشهای درونی اعضای هیات علمی، اصلاح فرایندها، توجه به رفع نیازهای جامعه و تحقق عینی دانشگاه جامعه پرداز و اهتمام جدی به امر مهم نوآوری به خدمت گرفته است.
با امید به فضل خداوند متعال و هدایتهای داهیانه رهبر فرزانه انقلاب و حمایتهای باورمندانه رییس جمهور به گونه ای عمل خواهیم نمود تا هم در کسب مرجعیت علمی و حرکت در مرزهای دانش به جایگاه شایسته و طراز دولت انقلابی برسیم و هم در عرصه تولید علم نافع و در جهت حل مسائل مهم جامعه، صنعت و اقتصاد کشور منشأ اثر و خدمت مؤثر باشیم.
این کتاب شامل شش فصل است که در هر فصل آن به بررسی اقدامات وزارت علوم در یکی از بخش های نظام آموزش عالی پرداخته شده است. در فصل اول کتاب مسائل اعضای هیات علمی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم موضوعات مربوط به دانشجویان کند و کاو شده، فصل سوم کتاب در مورد کارکنان نظام آموزش عالی است، در فصل چهارم امورات دانش آموختگان و در فصل پنجم به اقدامات وزارت علوم در حوزه جامعه، مردم و خانواده پرداخته شده است.
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