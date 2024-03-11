به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاخبار لبنان با اشاره به دورنمای تیره و تار برای حصول توافق و برقراری آتش‌بس قریب الوقوع در جبهه‌های درگیری در جنوب و شمال فلسطین اشغالی نوشت: آنچه از صفوف فرماندهان گروه‌های مقاومت فلسطینی در میدان درگیری هم صدا با ساکنان غزه نمایان است، مقاومت تا تحقق اهدافش در مذاکرات عقب نشینی نخواهد کرد.

روزنامه الاخبار در گفت‌وگویی مشروحی که با یکی از مذاکره کنندگان ارشد مقاومت فلسطینی ترتیب داد به چالش‌های مذاکرات با طرف‌های میانجی برای حصول توافق با اشغالگران اشاره کرده و وضعیت مذاکرات را در شرایط کنونی غیرقابل پیش بینی توصیف کرد.

مقام ارشد مذاکره کننده مستقیم فلسطینی که خواست نامش فاش نشود با اشاره به چالش مذاکرات با طرف‌های واسطه مصری و قطری عنوان کرد که میانجیگران عربی در واقع دیدگاه‌ها و منافع واشنگتن و تل آویو را در مذاکرات بر طرف‌های فلسطینی تحمیل می‌کنند و چنانچه طرف‌های میانجی از کشورهای غیر عربی و خارجی بودند، چه بسا، فرایند مذاکرات نتایج ملموسی به خود می‌گرفت.

این مقام ارشد فلسطینی در گفت‌وگوی مشروح با الاخبار با بیان اینکه مذاکرات آتش بس تا زمانی که نتایج ملموسی در میدان درگیری و واقعیت محقق نکند، ادامه مذاکرات بی‌نتیجه خواهد بود، افزود: چگونه ممکن است توافق آتش بس شکل بگیرد و این در حالیست که اشغالگران نه تنها از میادین درگیری در غزه نیروهای خود را عقب نرانند، بلکه به ساکنان غزه اجازه انجام عادی‌ترین امورات زندگی خود از جمله کمک رسانی و حتی پخت نان نیز ندهند؟!

وی در بخش دیگری از گزارش خود از چالش مذاکرات از حرف تا عمل اشغالگران افزود: آنان در مذاکرات دائماً بر آزادی اسرای خود اصرار دارند، اما زمانیکه از آنان درباره حقوق متقابل ما در بازگشت آوارگان به مناطق شمالی و مختلف غزه و امدادرسانی مذاکره می‌کنیم، به آینده نامبهم این محورهای اصلی خواسته‌های ذیحق ما را موکول می‌کنند.

مذاکره کننده فلسطینی با اشاره به تلاش حداکثری گروه‌های مقاومت فلسطینی در انعطاف برای مذاکرات غیرمستقیم با اشغالگران برای برقراری آتش بس بلندمدت، افزود: اسراییل و آمریکا صرفاً به دنبال امتیازگیری از طرف فلسطینی در غزه هستند و تا تصاحب اهرم‌های قدرت مقاومت در غزه در هر دور از مذاکرات از طریق میانجیگران عربی خود به فشار خود ادامه می‌دهند.

وی در بخش دیگری از گفت‌وگوی مشروح خود گفت: اهرم‌های قدرت و برگه‌های چانه‌زنی همچنان در دستان گروه‌های مقاومت در میدان معرکه است.

این مقام مذاکره کننده با اشاره به فراز و نشیب مذاکرات بیان کرد: دور نخست مذاکرات پاریس با چراغ سبز آمریکایی‌ها و حمایت مصری‌ها و قطری‌ها از حصول آتش بس بلند مدت و فراگیر در اوج درگیری میدانی در خان یونس بسیار امید بخش بود، اما با ناکامی اشغالگران در میدان درگیری در خان یونس، آمریکایی‌ها فاز بعدی عملیاتی خود را پس از ناکامی بر تحمیل فشار بر مبازران با فشار به غیرنظامیان، آغاز کردند.

وی در ادامه با اشاره به ناکامی اشغالگران و متحدان اروپایی و عربی و تلاش‌های اطلاعاتی آنان در یافتن مخفیگاه اسرا در نقاط مختلف غزه خاطرنشان کرد که اسراییل پس از ناکامی در یافتن محل اسرا به حملات کور به نقاط مختلف غزه روی آورده است و اینک با بهانه عملیات زمینی در رفح در پی اعمال فشار بر مقاومت است.

این مقام ارشد فلسطینی در پایان تصریح کرد که مقاومت هم اکنون هم صدا با ساکنان غزه پس از تحمل ویرانی و جنایات گسترده این رژیم در غزه همچنان پابرجا و مصمم در استیفای حقوق خود در مذاکرات است و اکنون از مرحله مقابله زمینی با اشغالگران به حملات به تجمعات دشمن منتقل شده است.

وی با اشاره به روحیه بالای مبارزان فلسطینی در میدان معرکه علی رغم شهدای نظامی و غیرنظامی تاکید کرد که اینکه مرحله باجگیری دشمن به نقطه پایانی خود رسیده است، زیرا ساکنان غزه و گروه‌های مقاومت پس از این همه ویرانی و شهدا مانع و بازدارندگی دیگری جز خروج عزتمندانه از مذاکرات با اشغالگران نمی‌خواهند.

مذاکره کننده ارشد فلسطینی در مصاحبه با الاخبار تاکید کرد که مقاومت در مذاکرات آتی برای تبادل اسرای زنده یا مرده صهیونیست‌ها به چیزی جز حقوق اساسی ساکنان غزه و گروه‌های مقاومت در مذاکرات قانع نخواهد شد.