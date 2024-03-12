به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی درگیریها و آشوبهای داخلی در کشور هائیتی مقامات دولتی این کشور امروز سهشنبه اعلام کردند آریل هنری، نخستوزیر این کشور که از چند هفته از هائیتی خارج شده و هماکنون در آمریکا مستقر است، استعفا کرده است.
«عرفان علی» رییسجمهور کشور گویان و رییس جامعه کارائیب با قدردانی از «خدمات آریل هنری برای کشور هائیتی» گفت: ما استعفای آریل هنری را تأیید میکنیم و پس از ایجاد یک شورای ریاستجمهوری انتقالی و نخستوزیر جدید هائیتی نیز معرفی خواهد شد.
نخستوزیر مستعفی هائیتی اواخر ماه گذشته میلادی به کنیا سفر کرد تا رهبری یک هیات امنیتی بینالمللی مورد حمایت سازمان ملل را برای کمک به پلیس هایئتی در مبارزه با باندهای مسلح تضمین کند، اما تشدید خشونتها در پورتو پرنس، پایتخت هائیتی در طول غیبت او باعث شد که او در پورتوریکوی آمریکا سرگردان شود.
استعفای هنری در شرایطی انجام میشود که رهبران منطقه اوایل روز دوشنبه در جامائیک دیدار کردند تا درباره چارچوب یک انتقال سیاسی گفتگو کنند، که ایالات متحده هفته گذشته خواستار «تسریع» آن شد در حالی که باندهای تبهکار در هائیتی خواستار کنارهگیری هنری بودند.
مقامات منطقهای هماکنون درگیر گفتوگوهایی با اعضای احزاب سیاسی، بخش خصوصی، جامعه مدنی و گروه های مذهبی هائیتی هستند که هدف از آن ایجاد شورای انتقالی و هموارکردن راه برای برگزاری اولین انتخابات در هائیتی از سال ۲۰۱۶ تاکنون است.
آریل هنری، که بسیاری از مردم هائیتی او را «فاسد» میدانند، بارها انتخابات را به تعویق انداخته بود و گفته بود که ابتدا باید امنیت برقرار شود. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا دیروز دوشنبه خواستار ایجاد یک «مجمع ریاست جمهوری گسترده، فراگیر و مستقل» شد.
دیروز دوشنبه وبسایت «ایندیاتودی» در توصیف شرایط کنونی هائیتی در گزارشی نوشت که دارودستههای تبهکار، هائیتی را به آشوب کشاندهاند و در بحبوحه گسترش هرجومرج در این کشور و ناتوانی آریل هانری، نخست وزیر از بازگرداندن آرامش به کشور، جیمی چِرایزر، سردسته بدنام یک باند تبهکار که به دلیل علاقه سادیسمیاش به سوزاندن زندهزنده انسانها، «باربیکیو» خوانده میشود و شهرتی برای خود دست و پا کرده، قدرتمندترین چهره کشور است و در این بلوا، ویدئویی در فضای مجازی دست به دست میشود که در آن یکی از اعضای این «باند آدمخوار» اعضای بدن یک انسان را میخورد!
برخی از ویدئوهای منتشرشده منتسب به آشوبهای هائیتی و آنچه آدمخواری خوانده شده، بلافاصله از شبکه اجتماعی «ایکس» حذف شده است. نجیب بوکله، رییس جمهور السالوادور در واکنش به این ویدئوهای آزار دهنده گفته است که در السالوادور نیز اتفاقاتی مشابه دیده شده و باندهای تبهکار در هائیتی باید ریشهکن شوند.
دارودستههای تبهکاری اوایل ماه جاری با یورش به دو زندان بزرگ هائیتی، شرایط فرار شمار زیادی از زندانیان و تبهکاران خطرناک را فراهم کردند و در ادامه خواستار استعفای آریل هانری، نخست وزیر این کشور شدند. نخست وزیر هائیتی هماکنون در این کشور حضور ندارد.
در یورش باندهای تبهکاری به زندانها، بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ زندانی فرار کردند که در بین آنها سردستههای مشهور باندهای تبهکار دیده میشود. مقامات هائیتی که پس از این حادثه وضعیت اضطراری اعلام و مقررات منع آمد و شد وضع کرده بودند، همزمان با تشدید خشونتها در پورتو پرنس، وضعیت اضطراری را تمدید کردهاند. سفارت آمریکا در «پورتو پرنس» پایتخت هائیتی، در پی تشدید خشونتها در این کشور، دیروز تعدادی از کارکنان غیرضروری این سفارتخانه را تخلیه کرد.
چرایزر ۴۷ ساله که همواره با خود اسلحه حمل میکند، افسر اسبق پلیس است و در سال ۲۰۱۸ به اتهام نقشآفرینی در تجاوز به زاغهنشینان و کشتار آنها، از نیروی پلیس هائیتی اخراج شد. او در حال حاضر سردسته باندی است که «جی۹ و ایل و تبار» نام دارد و «پورتو پرنس» را کنترل میکند.
