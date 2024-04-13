به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای‌اف‌پی، «لو مونیتور» رسانه رسمی هائیتی اعلام کرد که پس از بیش از یک ماه آشوب باندهای تبهکاری که این کشور را به هرج و مرج کشانده است، سرانجام شورای انتقالی در هائیتی تشکیل شد.

این اطلاعیه حدود یک ماه پس از آنکه آریل هانری، نخست وزیر هائیتی از استعفای خود خبر داد، منتشر شده است. تشکیل این شورا که به‌دلیل اختلاف سیاسی هفته‌ها به تعویق افتاده بود، گامی امیدوارکننده در راستای اقدامات هائیتی به منظور فراهم کردن شرایط اعزام نیروی پلیس بین‌المللی مورد تایید سازمان ملل متحد خواهد بود؛ نیرویی که کنیا مسئولیت رهبری آن را برعهده گرفته است.

براساس این فرمان، شورای مذکور مسئولیت دارد تا به سرعت نسبت به انتصاب نخست وزیر و تشکیل «دولت جامع هائیتی متشکل از احزاب سیاسی مختلف» اقدام کند. همچنین، تشکیل این شورای تحت حمایت آمریکا، نخستن گام به منظور برگزاری انتخابات تا اوایل سال ۲۰۲۶ است.

با این حال، توانایی این دولت موقت که «شورای انتقالی ریاست جمهوری» نام دارد، به منظور اعمال حاکمیت و تحمیل اقتدار خود به باندهایی که کنترل بخش عمده «پورتو پرنس» را در دست دارند، همچنان محل مناقشه است. هائیتی از سال ۲۰۱۶ تاکنون انتخابات برگزار نکرده است و از سال ۲۰۲۱ و پس از ترور «جوونل مویس» بدون رییس جمهور اداره می‌شود.

آشوب‌ها در هائیتی پس از فرار حدود ۴ هزار زندانی از دو زندان بزرگ این کشور آغاز شد. پاسگاه‌های پلیس هدف حمله دارودسته‌ها قرار گرفت و حمله باندهای خطرناک به فرودگاه این کشور، عملا ارتباط هائیتی با دنیای بیرون را قطع کرد.