به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جیمی چِریزایر، رییس یکی از دارودسته‌های تبهکاری هائیتی گفته است که اگر آریل هانری، نخست وزیر این کشور از سمتش استعفا نکند، جنگ داخلی به‌راه خواهد انداخت.

چرایزر که از به «باربیکیو» شهرت دارد، به همراه سایر باندهای تبهکار که بخش اعظمی از هائیتی تحت کنترل دارند، هفته گذشته و همزمان با سفر هانری به پورتو ریکو، در حمله‌ای هماهنگ اقدام به عزل او کردند.

رییس این باند تبهکار که پیش‌تر افسر پلیس بود و به اتهام نقض حقوق بشر تحت تحریم سازمان ملل متحد قرار دارد، گفت: اگر آریل هانری استعفا نکند و جامعه بین‌الملل به حمایت از او ادامه دهد، ما مستقیما به سمت جنگ داخلی و نسل‌کشی حرکت خواهیم کرد.

وی افزود: اینکه هائیتی به بهشت یا جهنم برای ما تبدیل شود، به یک مشت پولدار که در هتل‌های بزرگ زندگی می‌کنند، ارتباطی ندارد و آنها نمی‌توانند درباره سرنوشت مردمی که در محله‌های ضعیف زندگی می‌کنند، تصمیم بگیرند.

دارودسته‌های تبهکاری دوشنبه هفته جاری بیرون از فرودگاه بین‌المللی «توسان لوورتیور» واقع در «پورتو پرنس» پایتخت هائیتی به روی پلیس آتش گشودند. پیش‌تر، باندهای تبهکاری به دو زندان بزرگ هائیتی یورش برده و هزاران تبهکار را آزاد کرده بودند. دولت هائیتی پس از این حادثه که اوایل هفته رخ داد، در این کشور وضعیت اضطراری اعلام و مقررات منع آمد و شد وضع کرد.