سرپرست رصدخانه ملی نخبگان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بنیاد ملی نخبگان، در متن حکم سیدسلمان سیدافقهی خطاب به پوراندخت نیرومند آمده است:
«خانم پوراندخت نیرومند نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند سرکارعالی، شما را به عنوان سرپرست رصدخانه ملی نخبگان منصوب میکنم.
امید است با استعانت از خداوند متعال در پیروی از منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی با همکاری سایر بخشهای بنیاد در تحقق اهداف و ماموریتهای بنیاد ملی نخبگان موفق و مؤید باشید.
توفیق شما را در انجام ماموریتهای محموله از پروردگار متعال خواستارم.»
پوراندخت نیرومند پیش از این مدیر کل دفتر امور مهارتهای پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور بوده است.
