با ادعای همکاری تهران-مسکو اروپا به دنبال اقدامات ضدایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، براساس پیش‌نویس قطعنامه‌ای که جهت اجلاس سران اتحادیه اروپا در هفته آینده تهیه شده است، رهبران اتحادیه اروپا با ادعای واهی در رابطه با همکاری‌های تهران و مسکو به دنبال اقدامات جدید ضد ایرانی هستند.

گفته شده این اقدامات خصمانه کشورهای اروپایی به بهانه انتشار گزارش‌هایی بی پایه مبنی بر ارسال موشک‌های بالستیک از ایران به روسیه برای استفاده علیه اوکراین صورت می‌گیرد.

در متن پیش‌نویسی که رویترز مشاهده کرده، آمده است: «شورای اروپا از طرف‌های ثالث می‌خواهد که فوراً ارائه حمایت مادی از جنگ روسیه علیه اوکراین را متوقف کنند.»

در پیش‌نویس اجلاس سران اتحادیه اروپا همچنین ادعا شده: «گزارش‌ها مبنی بر اینکه ایران ممکن است موشک‌های بالستیک و فناوری مربوط به آن را برای استفاده علیه اوکراین به روسیه منتقل کرده باشد، بسیار نگران‌کننده است و بر همین اساس اتحادیه اروپا آماده واکنش سریع و هماهنگ با شرکای بین المللی از جمله اقدامات جدید و مهم علیه ایران است.»

در جمع بندی این پیش نویس همچنین ادعا شده است که رهبران اروپایی از جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و کمیسیون اتحادیه اروپا می‌خواهند تا تحریم‌های بیشتری را علیه بلاروس، کره شمالی و ایران به دلیل همکاری با روسیه در جنگ اوکراین آماده کنند.

پیش از این نیز مقامات اروپایی ادعای استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی علیه اوکراین و احتمال انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه را مطرح کرده بودند و این نخستین بار نیست که چنین اتهاماتی مطرح می‌شود. در عین حال تاکنون مدارک و مستندات قابل توجهی درباره ادعای مقامات اروپایی علیه ایران ارائه نشده است.

«گرانت شاپس»، وزیر دفاع انگلیس پیشتر در اوایل ماه میلادی جاری در مصاحبه‌ای با مجله هاوس مدعی شده بود که لندن اطلاعاتی در مورد ارائه موشک‌های بالستیک ایران به روسیه دارد. این مقام انگلیسی بدون ارائه اسناد و مدارک درباره ادعای ضدایرانی‌اش مدعی شده بود: «من. نمی‌توانم وارد آن شوم که چه موشک‌های بالستیک و چه پهپادهایی به روسیه عرضه شده، اما ایران در انتقال این تجهیزات نقش داشته است.»