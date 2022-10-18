روسیه اقدام ضدایرانی اتحادیه اروپا را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اظهارات جوزپ بورل، مسئول دیپلماسی اروپایی درباره تحریم‌های احتمالی علیه ایران در صورت ارسال تسلیحات به فدراسیون روسیه را تلاشی برای انحراف افکار عمومی از مسئله خرابکاری در خطوط لوله انتقال گاز نورد استریم توصیف کرد.

در حالی که روزنامه واشنگتن پست روز یکشنبه در گزارشی ادعا کرده بود که ایران در حال برنامه ریزی برای تحویل موشک‌های بالستیک تولید خود و عرضه پهپادهای «بیشتر» به روسیه است، «ناصر کنعانی»، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گزارش رسانه‌های آمریکایی مبنی بر ارسال سلاح‌های ایرانی به طرف روسی برای استفاده در جنگ اوکراین را تکذیب کرد.

همچنین در واکنش به ادعای رسانه‌های آمریکایی و ادعای اتحادیه اروپا علیه ایران، زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه چنین اظهاراتی از سوی کشورهای غربی را با هدف انحراف افکار عمومی از انفجار و خرابکاری در خطوط لوله انتقال گاز نورد استریم عنوان کرد و گفت: «آیا بورل به تحقیق درباره انفجارهای نورد استریم رسیدگی کرده است؟ به نظر می‌رسد پس از اظهارات واشنگتن در مورد علاقه آمریکا به توقف عرضه گاز از طریق این خطوط لوله به اروپا، اتحادیه اروپا تمایلی به انجام تحقیقات در این زمینه ندارد و اکنون آنها تصمیم گرفتند به طور ناگهانی سراغ ایران بروند.»

این واکنش سخنگوی وزارت خارجه روسیه پس از آن صورت گرفت که «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در پایان نشست شورای وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا به تحریم‌های وضع شده علیه ایران به بهانه مسائل حقوق بشری اشاره کرد و با نقض قوانین بین المللی در لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل خواستار توقف برخورد تهران با اغتشاش گران شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره ادعای واهی استفاده پهپادهای ساخت ایران توسط روسیه در جنگ اوکراین هم مدعی شد: ما استفاده از پهپادها را به دقت دنبال می‌کنیم. در حال جمع آوری شواهد هستیم و با ابزارهایی که در اختیار داریم آماده واکنش خواهیم بود.

«جوزپ بورل» در ادامه اضافه کرد که ایران این ادعا را قویاً رد کرده است؛ اما اعضای اتحادیه اروپا در نشست امروز خواستار جمع آوری شواهد هستند و این کار جریان دارد.

ادعاها درباره استفاده از پهپاد ایرانی در اوکراین در شرایطی است که چند روز پیش از این، «حسین امیرعبداللهیان»، وزیرخارجه ایران در گفت‌وگو با ژوائو گومز کراوینیو، وزیر امور خارجه پرتغال گفته بود: «جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان سلاح برای بکارگیری در جنگ اوکراین در اختیار هیچ طرفی قرار نداده و نخواهد داد.» وی افزود: «ما معتقدیم که تحویل تسلیحات به هر یک از طرفین باعث طولانی شدن جنگ می‌شود.»

امیرعبداللهیان در گفت‌وگوی دیگری نیز با جوزپ بورل، رئیس دستگاه دیپلماسی اروپا موضع رسمی ایران در قبال جنگ اوکراین را تکرار کرد و گفت: «ما در زمینه دفاعی با روسیه همکاری می‌کنیم. سیاست ما درباره جنگ در اوکراین این است که برای طرف‌های درگیر سلاح ارسال نکنیم.»