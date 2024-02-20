به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد مسکو قصد دارد روابطش با کره شمالی را توسعه دهد و این کار را خواهد کرد.

دیروز دوشنبه یک مقام ارشد اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد اتحادیه اروپا امکان اعمال تحریم‌ها علیه کره شمالی را به دلیل ارسال تجهیزات نظامی به روسیه بررسی می‌کند.این مقام اروپایی در پاسخ به سوالی در این زمینه گفت: «تحریم‌ها یکی از راه‌های مقابله با این شرایط است.»

وی با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا مطمئن است که پیونگ یانگ تسلیحات مسکو را تأمین کرده است، گفت: «از این سلاح‌ها در میدان نبرد در اوکراین استفاده شده است.»

در ۲۶ ژانویه، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو قاطعانه هرگونه تلاش واشنگتن و متحدانش برای متهم کردن روسیه به همکاری غیرقانونی نظامی-فنی با کره شمالی را رد می‌کند.

وزرای خارجه ۴۷ کشور از جمله ایالات متحده، اعضای اتحادیه اروپا و تعدادی از شرکای آنها در اوایل ژانویه بیانیه مشترکی صادر کردند و ادعای خرید موشک‌های بالستیک روسیه از کره شمالی و «استفاده از آنها علیه اوکراین» را محکوم کردند.

مجارستان و اسلواکی دو کشور اتحادیه اروپا بودند که این بیانیه را امضا نکردند.

در ۱۰ فوریه، الکساندر ماتسگورا سفیر روسیه در پیونگ یانگ، فاش کرد که واشنگتن موضوع خرید تسلیحات ادعایی روسیه از کره شمالی را به منظور تشویق کره جنوبی برای تأمین مهمات اوکراین مطرح کرده است.

پیش از این، جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی در کاخ سفید گفته بود که ایالات متحده علیرغم انکار مسکو، معتقد است که روسیه از موشک‌هایی که از جمهوری خلق کره به خریده است برای حمله به اوکراین استفاده می‌کند. با این حال، او هیچ مدرکی برای ادعای خود ارایه نکرد.

کره شمالی بارها اظهارات رسانه‌ها و مقامات غربی در مورد ارسال تجهیزات نظامی ادعایی به روسیه را رد کرده است.