درخواست نخست وزیر سوئد درمورد راهبرد دفاعی اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتینک، نخست وزیر سوئد تاکید کرده است که راهبرد دفاعی جدید اتحادیه اروپا باید شامل کشورهای ثالث باشد.

«اولف کریسترسون»، نخست وزیر سوئد گفت که راهبرد دفاعی جدید کمیسیون اروپا باید شامل کشورهای ثالث باشد، نه تنها به این دلیل که ما دارای یک صنعت دفاعی هستیم که حقیقتاً می‌تواند از بازارهای گسترده‌تر و بازتر منتفع شود و به این دلیل که رویکرد عادی ما در تجارت در راستای رفع موانع و مواردی از این دست است.

روز گذشته نیز، «توبیاس بیلستروم» وزیر امور خارجه سوئد اعلام کرده بود که انجمن‌های مرتبط با ناتو در سوئد فعالیت خواهند کرد؛ اما ما خواستار ایجاد پایگاه‌های دائمی ناتو در کشور خود نیستیم.

روز دوشنبه پرچم سوئد در مقر ناتو در بروکسل برافراشته شد. پرچم سوئد روز دوشنبه در خارج از مقر ناتو در بروکسل برافراشته شد و این کشور به طور رسمی به عنوان سی و دومین کشور به عضویت ناتو درآمد.

«ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل پس از تصویب عضویت سوئد اعلام کرد که این روز یک روز تاریخی است.

دبیر کل ناتو گفت که بعد از ۲۰۰ سال عدم تعهد، سوئد اکنون از حمایت اعطا شده بر اساس ماده ۵ ناتو، تضمین آزادی و امنیت متحدان برخوردار است.

«اولف کریسترسون» نخست وزیر سوئد هم دراین کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که سوئد به خانه بازگشته است.

نخست وزیر سوئد افزود که سوئد اکنون بخشی از ناتو است - یک عضو و متحد مفتخر، همراه با نزدیکترین دوستان و شرکای خود.

پس از آغاز جنگ در اوکراین فنلاند و سوئد به بهانه‌های امنیتی درخواست‌هایی را برای پیوستن به ناتو در ماه می ۲۰۲۲ ارائه کردند. فنلاند در ۴ آوریل ۲۰۲۳ سی و یکمین عضو ناتو شد. در مورد درخواست سوئد، مجارستان به تازگی با این درخواست موافقت کرده است.