سفر نخست وزیر سوئد به آمریکا در آستانه عضویت در ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نخستوزیر سوئد در آستانه پیوستن این کشور به ناتو راهی آمریکا شد.
دولت سوئد در بیانیهای اعلام کرد: «اولف کریسترسون» نخستوزیر سوئد و «توبیاس بیلستروم» وزیر امور خارجه این کشور روز چهارشنبه برای دیدار با مقامات آمریکا به واشنگتن سفر خواهند کرد.
بنا به بیانیه دولت سوئد، انتظار می رود سوئد اسناد نهایی پیوستن خود به ناتو را در روزهای آینده به نمایندگان آمریکا تحویل دهد تا مرحله نهایی لازم برای تکمیل روند دو ساله این کشور برای پیوستن به ائتلاف نظامی ناتو اجرا شود.
رییسجمهور مجارستان روز سهشنبه لایحهای را امضا کرد که برمبنای آن الحاق سوئد به ائتلاف نظامی ناتو را تأیید میکرد و آخرین مانع در مسیر سوئد برای عضویت در ناتو را برطرف کرد.
پس از آغاز جنگ در اوکراین فنلاند و سوئد به بهانه های امنیتی درخواستهایی را برای پیوستن به ناتو در ماه می ۲۰۲۲ ارائه کردند. فنلاند در ۴ آوریل ۲۰۲۳ سی و یکمین عضو ناتو شد. در مورد درخواست سوئد، مجارستان به تازگی با این درخواست موافقت کرده است.
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