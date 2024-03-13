به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، رجب طیب اردوغان اعلام کرد که امیدوار است که ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه پس از انتخابات شهرداری‌های ترکیه در ۳۱ مارس، به آنکارا سفر کند.

وی که شامگاه سه‌شنبه در ضیافت افطار سفرای خارجی ترکیه سخنرانی می‌کرد دراین‌باره گفت: ما به گفت‌وگو با هر دو همسایه خود در دریای سیاه ادامه می دهیم. جمعه گذشته (۸ مارس)، ما با ولادیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین در استانبول دیدار و گفت‌وگو کردیم و پس از انتخابات [در ترکیه] ما میزان ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه خواهیم بود.

اردوغان همچنین گفت که طرح های صلح برای حل و فصل مناقشه اوکراین که موضع روسیه را در نظر نگیرد کارساز نخواهد بود.

ریس‌جمهور ترکیه دراین‌باره گفت: ما تلاش های قابل توجهی برای یافتن راه هایی برای صلح در مناقشه روسیه و اوکراین نشان داده ایم. ما ضمن حمایت از اصل حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین، همچنین می گوییم که هرگونه طرح صلحی که روسیه را شامل نمی شود، بی اثر خواهد بود."