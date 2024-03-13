زمان دقیق سفر پوتین به ترکیه هنوز مشخص نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دیمیتری پسکوف٬ سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد هنوز تاریخ دقیق سفر ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه به ترکیه مشخص نیست.

وی دراین‌باره گفت: سفر پوتین به ترکیه برای مدت طولانی در حال آماده سازی بوده است، مسائل زیادی وجود دارد که نیاز به توجه سران دو کشور دارد.

پسکوف در ادامه گفت: تاریخ مشخصی برای سفر پوتین به ترکیه وجود ندارد؛ این موضوع به سرعت از طریق کانال های دیپلماتیک مورد توافق قرار خواهد گرفت.

پیش از این رجب طیب اردوغان اعلام کرده بود که امیدوار است که ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه پس از انتخابات شهرداری‌های ترکیه در ۳۱ مارس، به آنکارا سفر کند.

وی که شامگاه سه‌شنبه در ضیافت افطار سفرای خارجی ترکیه سخنرانی می‌کرد دراین‌باره گفت: ما به گفت‌وگو با هر دو همسایه خود در دریای سیاه ادامه می دهیم. جمعه گذشته (۸ مارس)، ما با ولادیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین در استانبول دیدار و گفت‌وگو کردیم و پس از انتخابات [در ترکیه] ما میزان ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه خواهیم بود.

اردوغان همچنین گفت که طرح های صلح برای حل و فصل مناقشه اوکراین که موضع روسیه را در نظر نگیرد کارساز نخواهد بود.

ریس‌جمهور ترکیه دراین‌باره گفت: ما تلاش های قابل توجهی برای یافتن راه هایی برای صلح در مناقشه روسیه و اوکراین نشان داده ایم. ما ضمن حمایت از اصل حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین، همچنین می گوییم که هرگونه طرح صلحی که روسیه را شامل نمی شود، بی اثر خواهد بود.