اعتبارات حوزه فرهنگی و اجتماعی استان بوشهر محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات ظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با تبریک ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در راستای نشاط اجتماعی برنامه ریزی های متنوع در جهت برگزاری جشنواره شکوه ایران زمین ویژه ماه مبارک رمضان و عید نوروز در منطقه عامری و جشنواره طلایه داران ایران زمین به مناسبت روز ملی خلیج فارس در استان بوشهر برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: همچنین برگزاری طرح شهروند ارزشمند با موضوع تجلیل از خادمان مساجد، مفاخر استان، قهرمانان و ایثارگران با همکاری ستاد هماهنگی کانون فرهنگی هنری مساجد استان و در کنار آن مراسم تجلیل از همسران شهدا با همکاری بنیاد شهید استان بوشهر انجام خواهد شد.

وی افزود: برگزاری پیاده روی خانوادگی و همگانی در ۶ شهرستان برگزار می‌شود و برنامه ریزی لازم برای اقدامات فرهنگی در سواحل استان با همکاری دستگاه‌های مرتبط و هیأت‌های ورزشی در جهت برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی صورت پذیرفته است.

پورات عنوان کرد: اردوهای جهادی و فرهنگ روستا نگاری در تمامی روستاهای استان با مشارکت هلال احمر، هیأت ورزش‌های همگانی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال برگزاری است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: سهم حوزه فرهنگی و اجتماعی استان در بخش مسئولیت‌های اجتماعی لحاظ شده که باید با پیگیری لازم این اعتبارات محقق شود.