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۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۳۰

معاون استاندار بوشهر:

اعتبارات حوزه فرهنگی و اجتماعی استان بوشهر محقق شود

اعتبارات حوزه فرهنگی و اجتماعی استان بوشهر محقق شود

بوشهر- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: سهم حوزه فرهنگی و اجتماعی استان بوشهر در بخش مسئولیت‌های اجتماعی لحاظ شده که باید با پیگیری لازم این اعتبارات محقق شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات ظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با تبریک ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در راستای نشاط اجتماعی برنامه ریزی های متنوع در جهت برگزاری جشنواره شکوه ایران زمین ویژه ماه مبارک رمضان و عید نوروز در منطقه عامری و جشنواره طلایه داران ایران زمین به مناسبت روز ملی خلیج فارس در استان بوشهر برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: همچنین برگزاری طرح شهروند ارزشمند با موضوع تجلیل از خادمان مساجد، مفاخر استان، قهرمانان و ایثارگران با همکاری ستاد هماهنگی کانون فرهنگی هنری مساجد استان و در کنار آن مراسم تجلیل از همسران شهدا با همکاری بنیاد شهید استان بوشهر انجام خواهد شد.

وی افزود: برگزاری پیاده روی خانوادگی و همگانی در ۶ شهرستان برگزار می‌شود و برنامه ریزی لازم برای اقدامات فرهنگی در سواحل استان با همکاری دستگاه‌های مرتبط و هیأت‌های ورزشی در جهت برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی صورت پذیرفته است.

پورات عنوان کرد: اردوهای جهادی و فرهنگ روستا نگاری در تمامی روستاهای استان با مشارکت هلال احمر، هیأت ورزش‌های همگانی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال برگزاری است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: سهم حوزه فرهنگی و اجتماعی استان در بخش مسئولیت‌های اجتماعی لحاظ شده که باید با پیگیری لازم این اعتبارات محقق شود.

کد مطلب 6054334

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