اروپا اولین قانون جهان را برای کنترل هوش مصنوعی تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قانون هوش مصنوعی که نوشتن آن از ۳ سال قبل آغاز شد در حالی ارائه می‌شود که سیستم‌های هوش مصنوعی مولد مانند جی پی تی چت اوپن ای آی، چت بات جمینی گوگل و غیره بسیار محبوب شده‌اند و در نتیجه نگرانی‌ها درباره اخبار جعلی و اطلاعات اشتباه افزایش یافته است.

قانون مذکور مدل‌های هوش مصنوعی با مقاصد عمومی و تأثیرگذاری بالا را قانونمند می‌کند و سیستم‌های هوش مصنوعی با ریسک بالا نیز باید الزامات خاص شفافیت و قوانین کپی رایت اتحادیه اروپا را رعایت کنند.

در کنار این موارد قانون مذکور استفاده دولت از نظارت بیومتریک در اماکن عمومی را به موارد خاص جنایی، جلوگیری از تهدیدهای واقعی مانند حملات تروریستی و تحقیق درباره افراد مظنون به جرایم خطرناک را محدود می‌کند.

تیری برتون کمیسیونر بازارهای داخلی اتحادیه اروپا در این باره می‌گوید: من از پارلمان اروپا برای قانون هوش مصنوعی پشتیبانی می‌کنم که در حقیقت نخستین چهارچوب کامل و الزام آور جهانی برای سیستم‌های هوش مصنوعی معتبر است. اروپا اکنون یک تعیین کننده استاندارد جهانی برای هوش مصنوعی معتبر است.

در کل ۵۲۳ قانونگذار اتحادیه اروپا به تصویب این رأی موافق دادند. کشورهای اتحادیه اروپا قرار است در ماه می به طور رسمی موافقت خود با قانون را اعلام کنند و پیش بینی می‌شود این قانون در ۲۰۲۶ میلادی اجرایی شود هر چند برخی از بخش‌های آن زودتر اجرایی خواهند شد.

پارلمان اتحادیه اروپا و کشورهای این منطقه در دسامبر ۲۰۲۳ پس از ۴۰ ساعت مذاکره به توافقی اولیه دست یافتند. شرکت‌های خاطی در معرض جریمه ۷.۵ میلیون یورو یا ۱.۵ درصد از درآمد تا ۳۵ میلیون یورو یا ۷ درصد از درآمد شأن قرار دارند.