تقویت صادرات دارو و تجهیزات به کشورهای عضو سازمان شانگهای

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، در سفر به قزاقستان برای شرکت در اجلاس وزرای بهداشت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، با بیان اینکه در سال‌های اول انقلاب اسلامی، میزان دسترسی به آب آشامیدنی سالم حدود ۳۰ درصد بود، گفت: این شاخص در حال حاضر به حدود ۹۹ درصد رسیده و همین تغییرات در سلامت آب نیز چشمگیر بوده و باعث شده بسیاری از بیماری‌های ناشی از آب آلوده را کنترل کنیم.

وی افزود: نخستین بار است که ایران در اجلاس وزرای بهداشت کشورهای عضو شانگهای حاضر می‌شود.

عین اللهی با بیان اینکه سازمان همکاری شانگهای کمیته‌های مختلفی دارد، ادامه داد: یکی از این کمیته‌ها حوزه سلامت است که با حضور ۹ کشور آغاز به کار خواهد کرد و وزرای بهداشت و مسئولان حوزه سلامت عضو شانگهای در خصوص مباحث مختلف حوزه سلامت با یکدیگر به تبادل نظر و همکاری می‌پردازند.

وزیر بهداشت گفت: ما در حاشیه این اجلاس دیدارهای دو جانبه‌ای با برخی از وزرا و معاونان سلامت این ۹ کشور و بازدیدی از مراکز حوزه سلامت قزاقستان خواهیم داشت.

عین اللهی با تاکید بر اینکه دستور کار این سفر، عقد قرارداد همکاری با وزیر بهداشت قزاقستان و سایر وزرای بهداشت کشورهای حاضر در این اجلاس است، افزود: از مهم‌ترین اهداف ما با توجه به توانمندی‌های ایران در زمینه تولید دارو و تجهیزات پزشکی، تقویت صادرات این محصولات است که تلاش ما در نشست با صادر کنندگان محصولات ایرانی به قزاقستان، رفع موانع و مشکلات صادرات این اقلام است.